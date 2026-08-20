Trump amenaza a “cualquier país” que ayude a Irán: anuncia “guerra económica”

GENERANDO AUDIO...

Trump amenaza a Irán y a países que lo ayuden. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva campaña de presión económica contra Irán y advirtió que habrá consecuencias “tremendas” para cualquier país que ayude o mantenga negocios con la República Islámica.

El mandatario estadounidense lanzó la amenaza este miércoles a través de su red social Truth Social, donde calificó la medida como una ofensiva económica sin precedentes contra Irán.

Trump amenaza con sanciones a quienes ayuden a Irán

Trump aseguró que su administración pondrá en marcha una estrategia de guerra económica y aislamiento contra el Gobierno iraní.

“Hoy anuncio ¡la operación económica más aplastante jamás emprendida contra ningún país! Será una guerra económica y un aislamiento en una escala sin precedentes”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El mensaje forma parte de una nueva escalada de presión de Washington contra Irán, en medio de las tensiones entre ambos países.

Trump advierte consecuencias a empresas y gobiernos

El presidente de Estados Unidos señaló que cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de apoyo económico a Irán también enfrentará medidas por parte de Washington.

“Hoy anuncio también que cualquier país que permita a sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionar cualquier tipo de salvavidas a Irán se enfrentará, a su vez, a enormes consecuencias económicas”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump aseguró que todo tipo de ayuda a Irán debe terminar. Además, llamó a sus aliados a cerrar filas para “derrotar la amenaza que representa Irán”, según dijo.

“El contrabando de petróleo, las líneas de canje de divisas, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques y las empresas pantalla: todo ello debe cesar ya. Ustedes saben quiénes son… necesitamos que todos nuestros aliados se mantengan unidos a los Estados Unidos de América para aislar y derrotar la amenaza que representa Irán”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El mandatario estadounidense aseguró que Irán“pende de un hilo”, pues su “armada ha desaparecido, su fuerza aérea ha sido destruida, sus fábricas militares son ahora escombros, su moneda carece de valor”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.