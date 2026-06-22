Nuevo ataque a supuesta narcolancha en el Caribe deja 2 muertos y 6 sobrevivientes

| 23:15 | Francisco López - Agencias | Uno TV | AFP
Nuevo ataque a supuesta narcolancha en el Caribe deja 2 muertos y 6 sobrevivientes
Foto: Reuters

El ejército de Estados Unidos informó este domingo que llevó a cabo un ataque letal contra una presunta embarcación de narcotráfico en el Caribe, en el que murieron dos hombres y otros seis quedaron abandonados en el mar.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) señaló en una publicación en X que la embarcación estaba “transitando por rutas de narcotráfico conocidas en el Caribe”.

Southcom dijo que notificó a la Guardia Costera estadounidense sobre “seis sobrevivientes masculinos”, sin proporcionar detalles sobre su rescate ni sobre su condición.

Las imágenes en blanco y negro que acompañan la publicación muestran una embarcación antes de ser alcanzada por un proyectil y quedar envuelta en una gran explosión.

Con este último ataque, el número total de muertos en esta ofensiva de Estados Unidos, iniciada en septiembre, asciende al menos a 206, según un recuento de la AFP.

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