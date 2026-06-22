Felicita Marco Rubio a Abelardo de la Espriella por victoria en segunda vuelta presidencial

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Reuters

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó este domingo al candidato ultraderechista a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, por los resultados obtenidos en el preconteo de la segunda vuelta de las elecciones electorales, a la vez que adelantó “colaboraciones” con su futuro Ejecutivo en materia económica y migratoria.

“Acabo de hablar con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para felicitarlo por su victoria electoral”, aseveró en un mensaje publicado en redes sociales en el cual señaló que “la Administración (del presidente estadounidense, Donald) Trump espera con interés colaborar con su futuro gobierno”.

Just spoke to Colombian President-Elect @ABDELAESPRIELLA to congratulate him on his electoral victory.



The Trump Administration looks forward to working closely with your incoming administration to advance regional security cooperation, end illegal immigration to the United… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 22, 2026

Dichas colaboraciones versarían, según precisó el estadounidense, sobre temas relacionados con la “seguridad regional” en aras de “poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos“, así como para “forzar” los “lazos económicos” compartidos.

“Los mejores días de Colombia están por venir”, defendió Rubio en el mismo mensaje cuando, con el 99.98% de las mesas informadas, De la Espriella gana las elecciones con un 49.66% de los votos frente a su rival, el izquierdista y oficialista, Iván Cepeda, que lo sigue por estrecho margen con un 48.70% de los sufragios.

Toda vez que hace apenas unos días el presidente Donald Trump reiteró su “apoyo total” hacia el ultraderechista, pidiendo a su vez el voto para él de cara al balotaje. “Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos”, consideró entonces en un mensaje publicado en su red social, defendiendo que “si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo total y la fuerza de Estados Unidos a su favor”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.