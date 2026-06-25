Nuevos videos revelan tragedia por terremotos en Venezuela: van 188 muertos y más de mil 500 heridos
Venezuela elevó a 188 muertos, mil 520 heridos y 157 desaparecidos el saldo oficial de los dos poderosos terremotos que sacudieron el país el miércoles 24 de junio. Mientras continúan las labores de rescate, nuevos videos muestran edificios dañados, infraestructura colapsada y equipos de emergencia trabajando entre los escombros.
Las autoridades calificaron la tragedia como la emergencia natural más grave registrada en el país en los últimos 30 años. Los sismos de magnitud 7.5 y 7.2 ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y afectaron principalmente a Caracas y al estado de La Guaira.
Terremotos en Venezuela dejan 188 muertos y más de 100 desaparecidos
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que hasta el momento se contabilizan 188 personas fallecidas, mil 520 lesionadas y 157 desaparecidas.
Además, las autoridades reportaron daños o destrucción en al menos 250 edificios, principalmente en las zonas de Carballeda y Playa Grande, en La Guaira.
Rodríguez señaló que los equipos de rescate mantienen la búsqueda de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas, centros comerciales, carreteras y edificios de departamentos.
Llegan equipos internacionales para apoyar rescates
El gobierno venezolano informó que grupos especializados en búsqueda y rescate viajan desde Estados Unidos, México, España, Qatar y organismos de Naciones Unidas para apoyar las labores de emergencia.
Las autoridades pidieron a la población colaborar con centros de acopio mediante donaciones de:
- Agua potable
- Medicamentos
- Colchones
- Cobijas
Gobierno anuncia fondo de 200 millones de dólares
Como parte de la respuesta a la emergencia, el gobierno anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares destinado a reconstruir viviendas, hospitales e infraestructura afectada.
También se habilitarán líneas de crédito para comerciantes y empresarios afectados, además de apoyos económicos para trabajadores que perdieron sus fuentes de ingreso tras los sismos.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer terremoto alcanzó magnitud 7.2 y fue seguido segundos después por otro de magnitud 7.5, generando más de 140 eventos sísmicos posteriores.
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