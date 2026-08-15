Obreros hallan oro valuado en 10 millones de dólares durante obras en Bélgica

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Oro. Foto: Reuters

Trabajadores de la construcción encontraron lingotes y monedas de oro con un valor de 10 millones de dólares durante obras de renovación en un inmueble de Dendermonde, Bélgica.

El hallazgo ocurrió el pasado 11 de agosto, cuando los obreros realizaban trabajos en un edificio ubicado en la ciudad. De acuerdo con la policía local, los trabajadores alertaron a las autoridades después de encontrar una gran cantidad de oro.

¿Dónde fueron hallados los lingotes y monedas de oro valuados en 10 millones de dólares?

Las piezas estaban empotradas en las paredes del sótano de una casa que pertenece a CAW East-Flanders, una organización benéfica local. La construcción se encontraba en proceso de renovación cuando los trabajadores localizaron el oro.

La Fiscalía de Flandes Oriental abrió una investigación para determinar el origen y la propiedad del tesoro, debido a que hasta ahora no se ha establecido quién lo ocultó ni quién es su propietario legal.

Reportes de medios belgas han relacionado el inmueble con una antigua actividad cervecera y han señalado que historiadores investigan si el oro pudo estar vinculado con una familia dedicada a la producción de cerveza. Sin embargo, la procedencia del tesoro todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

Policía pide alejarse de la construcción

Después de que se conoció el hallazgo, la policía belga pidió a los cazadores de tesoros y curiosos mantenerse alejados del lugar donde se realizaron las obras.

Las autoridades señalaron que el oro ya había sido retirado y colocado bajo resguardo, mientras continúa la investigación sobre su procedencia y propiedad.

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