Papa León XIV vuelve a elevar sus oraciones por Colombia tras terremoto de 7.4

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Papa L.eón XIV. Foto: Reuters.

El Papa León XIV renovó este sábado, 15 de agosto de 2026, sus oraciones por los afectados por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, que, de acuerdo con la información proporcionada, ha dejado 287 personas fallecidas, mientras que la Santa Sede oficializó el nombramiento de Angelo Accattino como nuevo nuncio apostólico en Colombia.

Durante el rezo del Ángelus del mediodía ante peregrinos reunidos en Castel Gandolfo, el Papa León XIV pidió invocar juntos a Santa María y encomendó a la intercesión de la Virgen a quienes necesitaban esperanza y consuelo.

“¡Santa María, ruega por nosotros!”, expresó el pontífice durante la celebración de la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María.

El Papa también oró por los pueblos de Tierra Santa, Ucrania y Rusia, así como por los cristianos que sufrían discriminación o persecución.

Papa León XIV recuerda a las víctimas del terremoto en Colombia

Durante su intervención, Papa León XIV se refirió a la situación de Colombia después del terremoto de 7.4 y renovó sus oraciones por las personas afectadas.

El sismo ocurrió recientemente en Colombia y, según la información proporcionada para esta nota, la cifra de personas fallecidas asciende a 287.

El llamado del Papa se produjo en el marco de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, celebración en la que reflexionó sobre el significado de esta fecha para la teología católica y la devoción popular.

León XIV explicó que existen dos formas principales en las que los artistas han representado el misterio de la Asunción a través de los siglos. La primera corresponde a la Dormición de la Madre de Dios, mientras que la segunda representa a María en el cielo, rodeada de luz, ángeles y santos.

El pontífice señaló que ambas representaciones remiten a aspectos de la fe cristiana. La primera muestra a Cristo muerto y resucitado como quien guía a la humanidad hacia la vida eterna, mientras que la segunda representa que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma.

También afirmó que la Asunción apunta al destino de los fieles y a la plenitud de la vida al final de los tiempos.

Durante su mensaje, citó a San Pablo para referirse a la transformación de los cuerpos humanos y a la vida eterna.

Angelo Accattino, nuevo nuncio apostólico en Colombia

Este 15 de agosto de 2026, la Santa Sede oficializó el nombramiento de monseñor Angelo Accattino como nuevo Nuncio Apostólico en Colombia, de acuerdo con la Conferencia Episcopal de Colombia.

Accattino sustituirá a monseñor Paolo Rudelli, quien en marzo de 2026 concluyó su servicio diplomático en Colombia para asumir el cargo de Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

El nuevo representante pontificio nació en Asti, Italia, el 31 de julio de 1966, y fue ordenado sacerdote el 25 de junio de 1994. Es doctor en Derecho Canónico y se incorporó al Servicio Diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 1999.

A lo largo de su trayectoria diplomática, Accattino estuvo destinado en las Nunciaturas Apostólicas de Trinidad y Tobago, Colombia, Perú, Estados Unidos de América y Turquía, además de prestar servicio en la Secretaría de Estado.

El monseñor también fue nombrado Nuncio Apostólico en Bolivia el 12 de septiembre de 2017, cuando fue elevado a la dignidad de arzobispo y recibió la sede titular de Sabiona. Posteriormente, el 2 de enero de 2023, fue designado Nuncio Apostólico en Tanzania, misión que desempeñaba hasta su nombramiento para Colombia.

La Conferencia Episcopal de Colombia señaló que Accattino ya conoce el país debido a su paso previo por la Nunciatura Apostólica durante sus primeros años en el Servicio Diplomático de la Santa Sede.

La misión del nuevo Nuncio Apostólico incluye representar al Papa ante las autoridades civiles y ante la Iglesia local, además de favorecer los vínculos entre la Santa Sede y la Iglesia en Colombia.

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