Refuerzan frontera entre España y Marruecos tras presencia de migrantes en montañas

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Las imágenes muestran a migrantes sobre las colinas. Foto: Reuters

La seguridad fue reforzada este sábado en la frontera entre Fnideq, Marruecos, y Ceuta, España, mientras grupos de migrantes fueron vistos caminando y corriendo por una zona montañosa cercana al límite fronterizo.

Imágenes obtenidas por Reuters muestran a migrantes sobre las colinas, algunos de pie y otros sentados, mientras elementos de seguridad marroquíes realizan recorridos y vigilan la zona.

Migrantes se concentran en zona montañosa

En las imágenes también se observa a personas llenando botellas con agua y a elementos de seguridad permaneciendo en distintos puntos de la zona.

Un estudiante marroquí identificado como Yahia expresó su preocupación por la situación y señaló que algunas personas buscan llegar por mar a otros lugares.

“Es triste que la gente esté tomando estas rutas”, dijo.

El joven también destacó las difíciles condiciones que enfrentan tanto los migrantes como los elementos de seguridad debido a las altas temperaturas.

Según su testimonio, algunos policías permanecían bajo el sol y también enfrentaban dificultades por el calor y la falta de alimento.

Advierten riesgos por el terreno y el calor

Yahia también señaló que el terreno montañoso representa un peligro para quienes intentan desplazarse por la zona.

“Esto es peligroso para nosotros, para las autoridades y para ellos”, afirmó.

El estudiante explicó que algunas personas han sufrido desmayos y otras han caído en el terreno, por lo que expresó su preocupación por la seguridad de todos los involucrados.

Las imágenes muestran a migrantes y personal de seguridad compartiendo el mismo espacio en la zona fronteriza. También se observa a agentes hablando con conductores y señales que indican las localidades de Sebta, Fnideq y Tetuán.

Vigilan también la zona costera

La presencia de seguridad se extendió hasta la costa, donde fueron captadas patrullas y elementos vigilando frente al mar.

Un helicóptero también fue observado sobrevolando la zona.

Las imágenes corresponden a Fnideq, Marruecos, este 15 de agosto de 2026, en medio del despliegue de seguridad registrado en la frontera con Ceuta.

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