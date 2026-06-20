VIDEOS: voraz incendio consume hotel en República Dominicana; no se reportaron heridos
Un incendio de gran magnitud se registró este viernes 19 de junio en el hotel Viva Dominicus, ubicado en Bayahibe, República Dominicana, lo que obligó a evacuar a huéspedes, empleados y personas alojadas en complejos cercanos. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni heridas de gravedad.
Las llamas se propagaron rápidamente
El fuego comenzó al mediodía y avanzó con rapidez debido a que varias estructuras del complejo cuentan con techos de paja y materiales inflamables. La columna de humo fue visible desde distintos puntos de este destino turístico del Caribe.
Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud del incendio y las labores de los equipos de emergencia para controlar las llamas.
Evacúan a huéspedes y empleados
Las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de turistas y trabajadores mientras se realizaban las tareas de contención. De acuerdo con reportes preliminares, el incendio afectó parte de la infraestructura del hotel, aunque las causas del siniestro aún no han sido determinadas.
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