VIDEOS: voraz incendio consume hotel en República Dominicana; no se reportaron heridos

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VIDEOS: fuerte incendio afecta hotel en República Dominicana. Foto: Getty

Un incendio de gran magnitud se registró este viernes 19 de junio en el hotel Viva Dominicus, ubicado en Bayahibe, República Dominicana, lo que obligó a evacuar a huéspedes, empleados y personas alojadas en complejos cercanos. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni heridas de gravedad.

BURNING NOW: A large-scale fire has been reported at the Viva Dominicus hotel in Bayahíbe, La Altagracia Province, Dominican Republic. pic.twitter.com/7siarv8el9 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 19, 2026

El incendio en su buena en viva Dominicus Bayahibe.



– la bachata de fondo también en su buena, uno no sabe si llorar o ponerse a beber pic.twitter.com/LXg20gKIgp — 𝓡𝓐𝓨𝓦𝓐𝓝  🇩🇴 (@Sdr13_) June 19, 2026

Las llamas se propagaron rápidamente

El fuego comenzó al mediodía y avanzó con rapidez debido a que varias estructuras del complejo cuentan con techos de paja y materiales inflamables. La columna de humo fue visible desde distintos puntos de este destino turístico del Caribe.

A massive fire broke out at the Viva Dominicus Bayahíbe hotel in La Altagracia, Dominican Republic today.



No word on injuries or cause… pic.twitter.com/EO7dhL6Y5u — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 19, 2026

Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud del incendio y las labores de los equipos de emergencia para controlar las llamas.

DOMINICAN REPUBLIC



🔥Breaking – A large fire has broken out at the Viva Dominicus hotel in #Bayahíbe, located in the La Altagracia province of the Dominican Republic.



June 19, 2026



A fire broke out Friday at the Viva Dominicus #Bayahíbe resort in the eastern Dominican… pic.twitter.com/Tx9pN425tY — Sid (@Trending_Sid) June 19, 2026

Evacúan a huéspedes y empleados

Las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de turistas y trabajadores mientras se realizaban las tareas de contención. De acuerdo con reportes preliminares, el incendio afectó parte de la infraestructura del hotel, aunque las causas del siniestro aún no han sido determinadas.

Se registra un fuerte incendio en las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, en Bayahíbe.



​El fuego se propagó rápidamente afectando las estructuras con techos de cana del complejo turistico.

​📌Video: Fuente externa



​#Bayahibe #VivaDominicus #Incendio pic.twitter.com/nX7rBufxy2 — Raquel Awilda González🎙️🎥 (@RaquelAwildag) June 19, 2026

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