ONU estima que 6.8 millones de personas podrían verse afectadas por los terremotos en Venezuela

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Venezuela. Foto: AFP.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó en un comunicado que hasta 6.76 millones de personas podrían verse afectadas por los terremotos en Venezuela, incluyendo cerca de dos millones de habitantes en Caracas.

El organismo de las Naciones Unidas indicó que estas proyecciones reflejan el posible alcance del impacto humanitario derivado de la emergencia provocada por los sismos.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 provocaron el colapso de edificios en La Guaira, al norte de Caracas. Hasta el momento, la cifra nacional de fallecidos asciende a 920 personas, mientras continúan las labores de búsqueda de personas atrapadas entre los escombros.

Además, el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, informó el viernes que más de 50 mil personas permanecen desaparecidas.

OIM evalúa daños tras los sismos en Venezuela

La OIM informó que realizó un análisis preliminar mediante imágenes satelitales en colaboración con el laboratorio de inteligencia artificial de Microsoft.

Como resultado de esta evaluación, el organismo identificó que 31.5% de los edificios de Catia La Mar presentaban daños.

La organización explicó que estas evaluaciones permiten a los equipos humanitarios identificar las comunidades más afectadas y establecer prioridades para la entrega de ayuda, mientras continúan las inspecciones sobre el terreno.

La directora general de la OIM, Amy Pope, señaló que las primeras horas y días posteriores a un desastre son determinantes para la respuesta humanitaria.

Asimismo, indicó que la organización incrementa sus operaciones mediante el despliegue de artículos de socorro y el trabajo coordinado con el Gobierno y otros socios para proporcionar alojamiento de emergencia, suministros esenciales y medidas de protección para la población afectada.

Ayuda humanitaria para Venezuela tras los terremotos

La OIM advirtió que el desplazamiento de personas podría aumentar en un país que ya enfrentaba una crisis humanitaria antes de los terremotos.

El organismo señaló que las necesidades actuales incluyen:

Alojamiento temporal

Acceso a agua potable

Servicios de saneamiento

Atención médica

Protección para las familias afectadas.

También informó que mantiene preparados suministros de emergencia en Caracas, los cuales ya se encuentran en proceso de distribución hacia las comunidades con mayores necesidades.

Amy Pope reiteró que una respuesta rápida será fundamental para brindar asistencia a la población venezolana durante las próximas semanas y meses, conforme continúen las labores de evaluación y atención humanitaria.

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