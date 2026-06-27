El emotivo rescate de un recién nacido tras los terremotos en Venezuela: Video

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Video captó el rescate de recién nacido. Foto: AFP / Andreina Quintero

Un bebé recién nacido fue rescatado con vida 32 horas después de quedar atrapado bajo los escombros de un edificio derrumbado por los dos terremotos que sacudieron Venezuela, en una de las escenas más conmovedoras que dejaron los sismos. El momento quedó grabado en video y ha dado la vuelta al mundo.

Las imágenes muestran el trabajo de los equipos de rescate, quienes lograron sacar al menor entre los restos de un inmueble colapsado en La Guaira, la ciudad más afectada por los terremotos registrados el miércoles.

Video muestra el momento en que rescatan al bebé entre los escombros

El video, obtenido por AFP, muestra a los rescatistas trabajando durante la noche, iluminados únicamente por reflectores mientras remueven cuidadosamente los escombros.

No meio dos escombros, ainda existe alguma esperança na Venezuela. Um bebé de 18 dias foi resgatado com vida por duas equipas e entregue ao pai.



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Después de varios minutos de labores, logran sacar al recién nacido, quien es recibido entre aplausos por los presentes.

Envuelto en una manta, el bebé es pasado con cuidado de una persona a otra antes de ser limpiado suavemente con pañuelos y trasladado para recibir atención médica.

De acuerdo con el usuario que difundió las imágenes en redes sociales, el menor tenía apenas 18 días de nacido y salió ileso pese a haber permanecido atrapado durante más de un día.

Su madre fue localizada una hora después

Los equipos de emergencia continuaron con las labores de búsqueda tras rescatar al bebé.

Según los reportes, la madre del menor fue encontrada con vida aproximadamente una hora después, también entre los restos del edificio colapsado.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud de ambos.

Los terremotos dejan más de 900 muertos en Venezuela

El rescate ocurrió tras los dos terremotos consecutivos de magnitudes 7.2 y 7.5 que golpearon el miércoles la costa venezolana y provocaron una amplia destrucción, especialmente en La Guaira, al norte de Caracas.

De acuerdo con el balance más reciente, al menos 920 personas murieron, mientras que miles permanecen heridas o continúan desaparecidas como consecuencia de los sismos.

Las labores de búsqueda y rescate siguen en las zonas afectadas, donde equipos de emergencia trabajan contra el tiempo para localizar a más sobrevivientes entre los edificios derrumbados.

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