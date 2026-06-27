Texas aprueba lecturas obligatorias de la Biblia en escuelas públicas a partir de 2030

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Biblia. Foto: AFP.

La Junta de Educación de Texas aprobó incluir lecturas de la Biblia en escuelas públicas como parte de las listas obligatorias para estudiantes, una medida que comenzará a aplicarse en 2030 y alcanzará a más de cinco millones de alumnos.

La decisión fue respaldada por nueve votos a favor y cinco en contra, con una abstención, en un nuevo paso de las autoridades estatales para incorporar contenidos religiosos dentro del sistema educativo público.

Las listas de lectura incluyen una amplia variedad de obras literarias, entre ellas fábulas de Esopo, relatos sobre pueblos nativos estadounidenses y versiones infantiles de Don Quijote. Sin embargo, también incorporan diversos pasajes de la Biblia para determinados niveles escolares.

¿Qué lecturas de la Biblia serán obligatorias en Texas?

De acuerdo con la decisión de la Junta de Educación, los estudiantes de quinto grado deberán leer pasajes del libro del Éxodo, mientras que los alumnos de séptimo grado estudiarán el Salmo 23, conocido como el Salmo del Pastor.

La medida se sustenta en la ley educativa estatal aprobada en 2023, la cual establece que las autoridades educativas deben definir al menos una obra de lectura obligatoria para cada nivel escolar, además de emitir recomendaciones adicionales para cada curso.

La implementación comenzará en 2030 y será obligatoria para las escuelas públicas del estado.

Debate por las lecturas de la Biblia en escuelas públicas

La decisión se suma a otra medida adoptada en Texas durante 2025, mediante la cual se ordenó exhibir los Diez Mandamientos en todas las aulas de las escuelas públicas. Esa disposición fue ratificada este año por un tribunal federal de apelaciones.

Los defensores de la iniciativa sostienen que la tradición judeocristiana forma parte de los fundamentos históricos de Estados Unidos y consideran que debe reflejarse dentro de la educación pública.

Por el contrario, organizaciones y críticos argumentan que estas disposiciones vulneran la separación entre la Iglesia y el Estado establecida en la Constitución de Estados Unidos. También señalan que la incorporación de textos religiosos obligatorios puede afectar la libertad religiosa del alumnado.

Rachel Laser, directora de Americans United for Separation of Church and State, afirmó mediante un comunicado que la decisión busca utilizar las escuelas públicas para imponer un conjunto limitado de creencias religiosas y adoctrinar a una nueva generación de estudiantes.

Además de las críticas por la inclusión de pasajes bíblicos, algunos sectores han señalado que buena parte de la bibliografía obligatoria corresponde a obras escritas por autores blancos, en un estado cuya población estudiantil está conformada mayoritariamente por alumnos latinos y afroamericanos.

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