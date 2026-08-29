Al menos 27 muertos por ataque de drones rusos contra depósito cerca de Kiev

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Ataque ruso en Kiev deja al menos 27 muertos. Foto: AFP

Al menos 27 personas murieron tras un ataque ruso con drones contra un depósito ubicado cerca de Kiev, Ucrania, durante la noche de este viernes. El impacto provocó un incendio de gran magnitud y explosiones en el lugar, informaron autoridades ucranianas.

El depósito se encontraba en la ciudad de Mila, al oeste de Kiev, y aparentemente almacenaba objetos y materiales explosivos. La fiscalía ucraniana abrió una investigación para determinar si existieron irregularidades en el almacenamiento y si la empresa contaba con los permisos correspondientes.

Explosiones tras ataque con drones cerca de Kiev

El ataque ocurrió poco después de las 20:00 horas del viernes. De acuerdo con la oficina del fiscal general de Ucrania, un dron impactó en los terrenos de una empresa y posteriormente comenzó un incendio que provocó la detonación de los materiales almacenados.

El jefe de la administración militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko, informó que la cifra de muertos llegó a 27 y advirtió que podría aumentar. Entre las víctimas se encuentra Taras Didich, alcalde del pueblo de Dmitrivska, quien participaba en las labores de rescate.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó que decenas de personas resultaron heridas y que más de 370 habitantes fueron evacuados de la zona afectada.

Según lo informado, las explosiones también provocaron daños en viviendas cercanas y en un centro que atiende a adultos mayores y personas con discapacidad.

Since last evening, efforts have been underway in the village of Myla near Kyiv to deal with the aftermath of a Russian drone strike. On-site coordination centers have been set up to assist people. All necessary services are deployed. State Emergency Service units are on the… pic.twitter.com/mQU2DHZYU7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 29, 2026

Investigan almacenamiento de materiales explosivos

La fiscalía ucraniana investiga si el almacenamiento de los materiales cumplía con las normas de seguridad y si la empresa tenía las autorizaciones necesarias para mantenerlos en el lugar.

Por su parte, el primer ministro Serguéi Koretski recordó que en julio ocurrió otro ataque contra un depósito de municiones en Vichnévé, también cerca de Kiev. Una investigación detectó entonces fallas en el cumplimiento de las normas de seguridad. El funcionario calificó de negligencia criminal repetir este tipo de errores y pidió sanciones para quienes resulten responsables.

Así, el nuevo ataque ocurre en un contexto de intensificación de los bombardeos de largo alcance entre Rusia y Ucrania, que han afectado instalaciones civiles, almacenes logísticos y otras infraestructuras.

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