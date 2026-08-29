EE. UU. apuesta por drones en la frontera: ¿qué significa para la seguridad de México?

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Estados Unidos podría ampliar el uso de láseres para derribar drones vinculados con cárteles a lo largo de la frontera con México, especialmente en zonas desérticas y rurales, consideró Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.

El especialista explicó que el uso de drones para vigilancia y ataque se ha extendido en conflictos recientes, particularmente en la guerra de Ucrania. Ahí, estas aeronaves se utilizan para observar movimientos y realizar ataques. Ahora, esta tecnología también representa un reto en la frontera entre México y Estados Unidos.

Láseres contra drones de los cárteles

Benítez Manaut señaló que los drones utilizados por organizaciones criminales pueden servir para vigilar los movimientos de las autoridades estadounidenses en la frontera.

Según su análisis, estas aeronaves pueden volar a cierta altura para observar carreteras y detectar el paso de vehículos militares, de la Patrulla Fronteriza o de otras corporaciones. De este modo, el uso de láseres permitiría a Estados Unidos derribar estos drones sin recurrir necesariamente a otros mecanismos de intercepción.

Por ello, el investigador consideró que, si los primeros ataques con láser contra tres drones tuvieron resultados exitosos, esta tecnología podría utilizarse con mayor frecuencia a lo largo de la frontera.

Zonas rurales serían las más propicias

El especialista explicó que una estrategia de este tipo tendría mayores posibilidades de aplicarse en zonas desérticas o rurales, donde la caída de los restos de un dron representaría menos riesgos para la población.

En cambio, consideró que su utilización sería más complicada en áreas urbanas y densamente pobladas como Tijuana-San Diego, Mexicali-Calexico o Ciudad Juárez-El Paso, debido a la posibilidad de que los restos caigan sobre viviendas.

México y EE. UU. podrían presentar operaciones como conjuntas

Sobre la cooperación entre ambos países, Benítez Manaut consideró que Estados Unidos podría presentar como operaciones conjuntas acciones realizadas contra drones incluso cuando estos sean derribados de manera unilateral. Según explicó, esta fórmula podría utilizarse para evitar conflictos políticos relacionados con la soberanía mexicana.

Finalmente, Benítez Manaut sostuvo que el principal objetivo compartido por ambos gobiernos debe ser combatir a los cárteles. Consideró que las organizaciones criminales representan una amenaza para las poblaciones de ambos lados de la frontera.

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