Riada en Nepal y China suma 676 muertos y 2 mil 916 desaparecidos

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Siguen aumentando los muertos por riada en Nepal y China. Foto: AFP.

La riada en Nepal y China dejó 676 muertos y 2 mil 916 desaparecidos tras la crecida del río Bhotekoshi registrada el miércoles en el distrito montañoso de Rasuwa, en Nepal, próximo a la frontera con la región autónoma china de Tíbet.

De acuerdo con el último balance de las autoridades, 669 personas murieron en Nepal, mientras que 2 mil 362 permanecen desaparecidas. En China, las autoridades del Tíbet confirmaron siete personas fallecidas y 554 desaparecidas por el mismo fenómeno.

El portavoz de la Policía de Nepal, Abhinarayan Kafle, informó este sábado las nuevas cifras oficiales del siniestro. El número de personas desaparecidas en territorio nepalí representa una reducción de alrededor de 150 casos respecto del balance anterior difundido por las autoridades.

Búsqueda de desaparecidos continúa en Nepal

Las labores de búsqueda y rescate continúan principalmente en Rasuwa, Timure, Trishuli y Dhunche, donde militares y voluntarios trabajan para localizar a las personas que permanecen desaparecidas después de la riada.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA) elevó a 4 mil 451 el número de personas rescatadas.

Para las labores de emergencia se cuenta con 16 helicópteros, pertenecientes al Ejército y a empresas privadas. Estos equipos son utilizados para apoyar las tareas de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

La riada también impactó los distritos de Rasuwa, Chitwan, Dhading, Tanahun, Gorkha, Nuwakot y Nawalparasi Este.

¿Cuántos muertos y desaparecidos hay en Nepal y China?

Entre los cadáveres recuperados en Nepal se encuentran:

148 mujeres

268 hombres

22 niñas

20 niños

221 cuerpos o partes del cuerpo que todavía no han podido ser identificados

En tanto, en China se contabilizan siete personas fallecidas.

En cuanto a las personas desaparecidas, el registro incluye mil 591 hombres y 264 nepalíes, además de 223 hombres y 300 mujeres de otras nacionalidades, según el balance proporcionado por las autoridades.

El número de desaparecidos en Nepal asciende a 2 mil 362 personas, mientras que el balance correspondiente a China suma otras 554 personas, para un total de 2 mil 916 desaparecidos entre ambos territorios.

Heridos y personas en centros de acogida

El balance de la riada en Nepal también registra 2 mil 301 personas heridas. De ellas, mil 506 son hombres y 795 mujeres.

Además, alrededor de mil personas permanecen en nueve centros de acogida, mientras que 101 personas están hospitalizadas debido a las afectaciones provocadas por el desastre.

Las autoridades mantienen las operaciones de emergencia mientras continúan las labores para localizar a las personas desaparecidas y recuperar e identificar los cuerpos.

En China, la oficina de emergencias del Tíbet confirmó por su parte siete muertos y 554 desaparecidos, cifras que se suman al balance registrado en Nepal tras la crecida del río Bhotekoshi.

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