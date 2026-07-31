Otro migrante mexicano muere bajo custodia de ICE; suman 19 connacionales fallecidos

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Foto: AFP.

Prisciliano Trejo, un migrante mexicano de 29 años que permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, falleció el pasado 24 de julio, con lo que la cifra de connacionales muertos en hechos relacionados con esa corporación asciende a 19.

Diversas organizaciones señalaron que el mexicano padecía leucemia y denunciaron presuntas deficiencias en la atención médica que recibió durante su detención

El caso ocurre mientras el Gobierno de México mantiene acciones legales por fallecimientos de mexicanos en operativos y centros de detención de ICE.

Muerte de Prisciliano Trejo a manos de ICE

Prisciliano Trejo tenía 29 años y padecía leucemia. De acuerdo con los reportes sobre el caso, fue detenido por autoridades migratorias en Carolina del Norte durante junio y posteriormente trasladado al centro de detención Stewart, en Georgia, donde permaneció bajo custodia de ICE.

Según las denuncias de organizaciones que acompañaban su caso, el migrante comenzó a presentar complicaciones de salud mientras permanecía detenido. Tras agravarse su estado de salud, fue hospitalizado y entregado posteriormente a sus familiares.

Familiares y colectivos han señalado posibles omisiones en la atención médica brindada durante su estancia bajo custodia migratoria y solicitaron que el caso sea investigado.

¿Cuántos mexicanos han muerto en casos relacionados con ICE?

Con el fallecimiento de Prisciliano Trejo, la cifra de mexicanos muertos en hechos relacionados con ICE asciende a 19.

El pasado 14 de julio, el ICE se vio nuevamente implicado en la muerte de otro mexicano, en dicha ocasión en un hombre de 28 años, quien fue atropellado al huir de un operativo en Florida. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el deceso del connacional, reiteró que la migración no debe ser criminalizada y sostuvo que cualquier proceso de deportación debe llevarse a cabo con pleno respeto a los derechos humanos.

Antes de estos casos, el Gobierno de México había informado sobre 17 connacionales fallecidos desde mayo de 2025, de los cuales 14 perdieron la vida bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos migratorios.

Gobierno de México inició acciones legales por casos de connacionales fallecidos en Estados Unidos

El pasado 14 de julio, el Gobierno de México anunció el inicio de una estrategia jurídica para los casos de connacionales fallecidos en operativos o bajo custodia de ICE.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) precisó que un día antes dieron inicio las medidas anunciadas previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum para dar seguimiento a los casos de personas mexicanas fallecidas bajo custodia de ICE.

La dependencia federal indicó que se iniciaron las siguientes acciones:

Denuncia ante el Departamento de Justicia de EE. UU. Denuncias ante fiscalías estatales Acciones civiles de cese y desestimiento Comunicación a la ONU

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