Papa León XIV expresa su dolor por ataques en Ucrania y pide reanudar negociaciones

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Papa León XIV. Foto: Reuters.

El Papa León XIV expresó este domingo su dolor por los recientes ataques en Ucrania y pidió poner fin a la violencia, detener la destrucción y que los esfuerzos para reanudar las negociaciones den frutos concretos y permitan abrir espacio a la diplomacia.

Pope Leo XIV once again renewed his calls for an end to violence in Ukraine, and lamented the “violent attacks that have recently struck various cities and civilian infrastructure in Ukraine, causing the deaths of innocent people.https://t.co/MhqZyxDYNJ — Vatican News (@VaticanNews) September 6, 2026

Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Pontífice se refirió a los ataques que, de acuerdo con sus palabras, han afectado recientemente a diversas ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania y han provocado la muerte de personas inocentes.

León XIV aseguró que su corazón está unido al sufrimiento de la población ucraniana, que, señaló, desde hace años vive en una situación de angustia y miedo.

Papa León XIV pide detener la violencia en Ucrania

Durante su intervención, el Papa hizo un nuevo llamado para que termine la violencia y se detenga la destrucción en Ucrania.

In his remarks following the weekly Angelus, Pope Leo said, “My heart goes out to the suffering of the people, who have been living in distress and fear for years.”

Once again, he renewed his appeal “to end the violence and halt the destruction, and to open hearts to dialogue,… pic.twitter.com/0ChJOpefxN — Vatican News (@VaticanNews) September 6, 2026

El Pontífice también pidió abrir los corazones al diálogo y a la paz, además de que la concordia prevalezca en los distintos conflictos que se mantienen en el mundo.

En este contexto, León XIV se refirió a los esfuerzos emprendidos durante estos días para intentar reanudar las negociaciones y pidió que estos puedan traducirse en resultados concretos.

El llamado del Papa se produjo durante el Ángelus de este domingo en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde abordó la situación de la población afectada por los ataques y reiteró su llamado al diálogo.

Papa León XIV pide espacio para la diplomacia

El Pontífice pidió que los esfuerzos encaminados a reanudar las negociaciones permitan abrir espacio a la diplomacia.

Su petición estuvo acompañada de un llamado a poner fin a la violencia y detener la destrucción, al tiempo que pidió que se abran caminos de diálogo y paz.

León XIV también extendió su petición más allá de la situación en Ucrania y pidió que prevalezca la concordia en todos los conflictos del mundo.

El Papa ha señalado durante el rezo del Ángelus su preocupación por el sufrimiento de las personas afectadas por la violencia y, en esta ocasión, centró parte de su mensaje en los recientes ataques registrados en territorio ucraniano.

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