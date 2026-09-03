Trump pedirá a Europa reembolsar ayuda militar enviada a Ucrania

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que pedirá a los países europeos que reembolsen la ayuda militar y las municiones que Estados Unidos ha enviado a Ucrania durante la guerra.

En una publicación en redes sociales, Trump también sugirió que las ventas de municiones a países aliados podrían permanecer suspendidas temporalmente, mientras Estados Unidos fortalece sus propias reservas.

Trump quiere recuperar dinero de ayuda a Ucrania

Trump afirmó que Estados Unidos entregó a Ucrania y la OTAN cientos de miles de millones de dólares en apoyo militar sin recibir un pago por esos recursos.

El mandatario sostuvo que los países europeos habrían pagado por esa ayuda si se les hubiera solicitado, por lo que ahora buscará recuperar el dinero, aunque sea con retraso.

“Se entregaron cientos de miles de millones de dólares a Ucrania y a la OTAN, de forma gratuita, que Europa habría pagado —si se les hubiera pedido—, ¡pero vamos a pedir ese dinero, aunque sea con algo de retraso!”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La declaración ocurre en medio de cuestionamientos sobre el nivel de las reservas militares estadounidenses después de los conflictos recientes.

Trump también rechazó los reportes sobre una reducción considerable de las reservas de municiones de Estados Unidos.

EE. UU. reserva municiones para sus propias fuerzas

El presidente estadounidense aseguró que su país está acumulando municiones y explicó que, por ahora, algunas se están reservando para Estados Unidos en lugar de venderlas a otros países.

Sin embargo, afirmó que las ventas a los aliados se reanudarán próximamente, sin precisar una fecha.

La situación está relacionada con las preocupaciones sobre la capacidad de Estados Unidos para mantener suficientes existencias de armamento ante posibles nuevos conflictos.

Reuters informó previamente que el Ejército estadounidense había utilizado una parte importante de sus reservas de misiles de largo alcance de alta precisión durante la guerra con Irán.

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