Emisarios de Trump se reúnen con Zelenski en Kiev tras conversaciones con Putin

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Emisarios de Trump se reúnen con Zelenski. Foto: AFP

Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron este domingo con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en Kiev, después de conversar con el mandatario ruso Vladimir Putin en Moscú.

La reunión representa la primera visita de Witkoff y Kushner a la capital de Ucrania desde que comenzaron a participar como mediadores en el conflicto entre Moscú y Kiev.

Antes del encuentro, Zelenski afirmó que su gobierno mantiene una posición constructiva y busca acelerar el fin de la guerra. También señaló que Ucrania necesita garantías de seguridad.

“Ucrania siempre ha mostrado una actitud constructiva y seguirá haciéndolo. Queremos acelerar el fin de la guerra. La paz es necesaria. Se necesitan garantías de seguridad”, declaró el mandatario.

Zelenski agregó que sus propuestas ya están preparadas y consideró necesario trabajar de manera coordinada y realista. También adelantó que asesores europeos de seguridad participarían en las conversaciones.

Witkoff y Kushner llegan a Kiev después de reunirse con Putin

Los emisarios estadounidenses llegaron a Kiev en tren, según informó un periodista de AFP desde una estación ferroviaria de la capital ucraniana.

Witkoff, empresario cercano al presidente Donald Trump, y Kushner, yerno del mandatario estadounidense, han visitado Moscú en ocho ocasiones desde que comenzaron sus gestiones como mediadores.

Esta es la primera vez que ambos funcionarios se trasladan a Kiev para mantener conversaciones con Zelenski.

La visita ocurre después de su encuentro con Putin en Moscú durante el sábado.

Un funcionario de la Casa Blanca informó que Witkoff y Kushner discutieron con el presidente ruso planes para los siguientes pasos del proceso diplomático.

De acuerdo con el funcionario, algunos de esos planes serán anunciados durante las próximas semanas y los emisarios esperaban mantener conversaciones productivas con las autoridades ucranianas.

Rusia y Ucrania acuerdan pausa en ataques sobre sus capitales

Con motivo de esta ronda de conversaciones, Putin decretó el cese de los bombardeos sobre Kiev durante tres días, desde el sábado hasta el lunes inclusive.

El presidente ruso también afirmó que garantizaría la seguridad de los enviados estadounidenses durante su estancia en la capital ucraniana.

Por su parte, Ucrania anunció la suspensión de los ataques contra Moscú durante el mismo periodo.

La pausa se produjo mientras continúan los enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas en distintos puntos del conflicto.

El gobierno de Trump ha buscado impulsar negociaciones para poner fin a la guerra que comenzó con la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Durante su campaña presidencial, Trump prometió que terminaría el conflicto en 24 horas después de regresar a la Casa Blanca en enero de 2025.

Desde entonces, distintas rondas de conversaciones no han logrado concretar un acuerdo para terminar la guerra.

Continúan los ataques entre Rusia y Ucrania

Mientras se desarrollan las conversaciones diplomáticas, los ataques de largo alcance continúan.

Durante la noche del sábado al domingo, Rusia lanzó 108 drones y misiles contra Ucrania, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

La institución señaló que sus fuerzas derribaron la mayoría de los proyectiles y drones. También informó que once lugares del país fueron alcanzados por los bombardeos.

El ejército ruso, por su parte, aseguró haber neutralizado 258 drones ucranianos lanzados contra territorio ruso durante la misma noche.

Los ataques registrados en Ucrania durante la madrugada del domingo dejaron tres civiles heridos, según autoridades locales.

En la región rusa de Bélgorod, un hombre murió y una mujer resultó herida después de que un dron ucraniano atacara el vehículo en el que viajaban, de acuerdo con las autoridades de esa zona.

Trump habla de una “idea para la paz”

Los esfuerzos diplomáticos para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania se han estancado, en parte debido al conflicto entre Washington e Irán.

Mientras las negociaciones permanecen sin un acuerdo, Moscú y Kiev han incrementado los ataques de largo alcance.

Trump evitó precisar si la propuesta que llevan sus emisarios contempla que Ucrania ceda territorio, una posibilidad que el mandatario estadounidense había planteado anteriormente.

Sin embargo, afirmó que existe una propuesta para avanzar hacia la paz.

“Tenemos una idea para la paz”, declaró Trump.

El presidente ruso también afirmó que Rusia garantizaría la seguridad de los enviados estadounidenses en Kiev, ciudad que ha sido objetivo de ataques rusos durante las últimas semanas.

Kremlin califica reunión con Putin como constructiva

El asesor del Kremlin Yuri Ushakov calificó de constructivo el encuentro que Witkoff y Kushner mantuvieron con Putin.

Según Ushakov, la conversación fue directa y se desarrolló con confianza.

El funcionario ruso señaló que los representantes estadounidenses se prepararon para el viaje y que reiteraron el interés de Washington por lograr una rápida finalización de las hostilidades.

Ushakov también indicó que los enviados presentaron varias ideas sobre posibles vías para alcanzar un acuerdo.

La delegación rusa expresó confianza en que se puedan alcanzar los objetivos establecidos durante las conversaciones, aunque el asesor del Kremlin no detalló cuáles son esos objetivos.

Durante el encuentro en el Kremlin, Putin reconoció las dificultades que enfrenta el proceso diplomático.

“Desde luego, la situación no es simple”, declaró el presidente ruso a Witkoff y Kushner, de acuerdo con imágenes difundidas por la televisión rusa.

Las conversaciones entre los representantes estadounidenses y las autoridades de Rusia y Ucrania continúan mientras persisten los ataques militares en ambos países.

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