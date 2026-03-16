Cuatro países, 11 discursos y 7 misas: así será la gira del Papa León XIV en África

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Papa León. Foto: Reuters

El Papa León XIV hará su primera gran gira por África como líder de laIglesia Católica. Se tiene previsto que el pontífice comience su visita a cuatro países africanos a mediados de abril; se tienen programadas, también, 7 misas y 11 discursos.

El viaje abordará temas como el diálogo interreligioso, la paz, la protección de recursos naturales y la lucha contra las desigualdades, según el programa difundido el lunes por el Vaticano.

La primera gira del Papa León XIV en África

La primera gira del Papa León XIV por África tendrá entre sus destinos Argelia, entre el 13 y 15, de abril. El líder católico será recibido por el presidente Abdelmadjid Tebboune.

En el país donde el islam es religión oficial, el Papa León XIV presidirá una misa en la basílica Nuestra Señora de África en Argel y en Annaba, tierra de san Agustín. Y se recogerá en la capilla de los 19 “beatos mártires”, católicos asesinados durante la guerra civil, incluidos los siete monjes de Tibhirine.

Visita a Camerún incluirá llamado a la paz

El Papa León XIV también visitará Camerún, territorio mayoritariamente cristiano, en donde se reunirá con el presidente Paul Biya. Ahí, el sumo pontífice celebrará una misa en Yaundé y se reunirá con trabajadores en Dualá, la capital económica del país.

La visita más simbólica será en Bamenda, en el noroeste anglófono, epicentro del conflicto armado que opone desde hace casi una década al gobierno y a grupos separatistas, donde se espera que el jefe de la Iglesia católica haga un llamado a la paz.

Angola y Guinea Ecuatorial hablará de corrupción y desigualdades

Durante su estancia en Angola se espera que el Papa León XIV aborde problemas sociales, la lucha contra la corrupción y las desigualdades. Se reunirá además con diplomáticos, visitará el santuario de Muxima y un centro de acogida de ancianos.

La primera gira del Papa León XIV también contempla como destino Guinea Ecuatorial, país mayoritariamente cristiano, el religioso de 70 años visitará la capital Malabo, Mongomo y Bata.

También se reunirá con representantes culturales y del ámbito de la salud, y recibirá a obispos en privado.

León XIV también visitará un centro educativo dedicado a su antecesor, el fallecido papa Francisco, y rendirá homenaje a las 108 víctimas de la explosión de un cuartel en 2021.

Aunque será la primera gran gira del Papa León XIV, se trata del tercer viaje internacional del máximo líder católico desde su elección en mayo de 2025. Los primeros fueron a Turquía y Líbano a finales de 2025 y Mónaco a finales de marzo.

Se espera también que el Papa visite España en junio para inaugurar la torre más alta de la basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona.

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