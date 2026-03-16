Periodista Yoani Sánchez acusa “prisión domiciliaria” en Cuba tras protestas

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Cientos de personas protestaron en Morón. Foto: Reuters

La activista y periodista Yoani Sánchez aseguró que un presunto policía, vestido de civil, le impedía salir de su casa en La Habana tras las recientes protestas en Cuba.

En sus redes sociales, la fundidora del portal 14ymedio publicó un video donde camina en el edificio y se acerca a un hombre vestido de negro, quien tiene el rostro cubierto por un cubrebocas.

“Asegura él que no me va a dejar salir de mi casa”, expone la periodista mientras camina por la planta baja del edificio.

Con ello, Yoani Sánchez apuntó al sujeto con la cámara, pidiéndole que reiterara su advertencia. Ante esto, el hombre solo señala que “no hay necesidad” de decirlo.

“Yo soy una ciudadana que no ha cometido delitos, no está juzgada en un tribunal, no tiene una orden de restricción ni prisión domiciliaria, entonces porqué tú no dejas salir”, se le escucha decir.

Al ser cuestionado sobre el motivo, el sujeto solo se limita a decir a la periodista de Cuba que “no puede salir”.

De igual forma, Yoani Sánchez aseguró que en su edificio había otras dos mujeres que no pertenecían a la comunidad.

Protestas en Cuba

Esta acción ocurre luego de que la periodista participó y cubrió la protesta del pasado 14 de marzo en La Habana, en contra de la represión ejercida por el gobierno cubano contra otra manifestación, registrada un día antes en la ciudad de Morón.

En Morón, cientos de habitantes se manifestaron por la noche contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel Bermúdez por la crisis cubana derivada de la falta de combustible y el bloqueo estadounidense.

Los videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de habitantes que golpean cazuelas y lanzan consignas mientras recorren las calles.

Un grupo de manifestantes lanzó piedras contra la sede del Partido Comunista de Cuba. También prendieron una hoguera en la calle con mobiliario y documentos sacados del edificio.

Sin embargo, una de las personas que ingresó al edificio recibió un disparo, tras lo cual, se escucharon varias detonaciones. Además, testimonios resaltaron que las autoridades usaron perros para dispersar a los manifestantes.

Por su parte, el periodista cubano, José Raúl Gallego, aseguró que el acceso a internet quedó interrumpido en Morón tras difundirse los videos de la protesta.

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