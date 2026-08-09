Papa León XIV pide alto el fuego inmediato y corredores humanitarios en Sudán

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León XIV pide alto al fuego en Sudán. Foto AFP

El papa León XIV pidió este domingo la apertura de corredores humanitarios en Sudán para proteger y facilitar la atención de la población civil, ante el conflicto que enfrenta al ejército con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) desde abril de 2023.

El llamado ocurrió al término de la oración del Ángelus, donde el pontífice expresó su preocupación por la situación en Sudán, particularmente por lo que ocurre en el Obeid, ciudad ubicada en la región de Kordofán del Sur y que ha sido escenario de ataques con drones durante las últimas semanas.

León XIV señaló que mantiene una preocupación por la situación de la población y pidió a las autoridades sudanesas garantizar el acceso de ayuda humanitaria para los civiles afectados por el conflicto.

“Al expresar mi cercanía espiritual con toda la población del país, renuevo mi llamamiento a las autoridades para que garanticen corredores humanitarios para la población civil”, declaró el papa.

El pontífice también solicitó a la comunidad internacional respaldar los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego inmediato entre las partes involucradas en el conflicto.

“Al mismo tiempo exhorto a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos destinados a establecer un alto el fuego inmediato”, agregó.

La guerra en Sudán comenzó en abril de 2023, cuando se intensificó el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas del país y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Desde entonces, el conflicto ha dejado decenas de miles de personas muertas y ha provocado el desplazamiento de millones.

Sudán enfrenta ataques con drones y crisis de hambre

En las últimas semanas, los ataques con drones en Sudán han adquirido una mayor presencia dentro del conflicto. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que más de mil civiles murieron en ataques con drones durante los primeros cinco meses del año.

La situación en El Obeid también ha generado alertas de organismos internacionales debido a la intensidad de los ataques registrados recientemente. La ciudad es la mayor de la región de Kordofán del Sur.

La ONU emitió una “alerta roja” por la magnitud de la situación humanitaria y advirtió sobre los riesgos asociados con los avances de las FAR en El Obeid y en otras zonas de Kordofán.

De acuerdo con la información proporcionada por Naciones Unidas, esos avances podrían provocar atrocidades de gran escala en la región.

El conflicto también ha generado un desplazamiento masivo de población. Millones de personas han tenido que abandonar sus hogares desde el inicio de los enfrentamientos entre el ejército sudanés y las FAR.

A la emergencia por desplazamiento se suma la falta de alimentos. Las Naciones Unidas describen la situación como la crisis del hambre más grave del mundo.

Durante su intervención, León XIV pidió también oraciones por las personas afectadas por la guerra y por quienes sufren las consecuencias de la violencia.

El papa solicitó que quienes participan en los enfrentamientos abandonen la violencia y que se alcance la paz en el país.

“Oremos para que el Señor sostenga a quienes sufren, convierta el corazón de quienes siembran la violencia y conceda la paz tan esperada”, expresó.

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