Sube a mil 430 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

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Venezuela. Foto: Reuters.

La cifra de víctimas por los terremotos en Venezuela aumentó a mil 430 muertos, mientras que 3 mil 238 personas resultaron heridas, de acuerdo con el más reciente balance oficial difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que hasta siete millones de personas podrían verse afectadas por los sismos, mientras continúan las labores de rescate y comienza la llegada de ayuda internacional.

Las autoridades informaron que, a casi 72 horas de los movimientos telúricos, el sistema sanitario consolidó las cifras oficiales y contabilizó 430 réplicas desde el primer terremoto. Siete estados reportaron daños severos, siendo La Guaira la entidad con mayores afectaciones.

Foto: AFP Foto: AFP. Foto: Reuters

Respuesta de las autoridades venezolanas antes los terremotos

Jorge Rodríguez informó que la respuesta de las autoridades incluye la distribución de 7.2 toneladas de alimentos, la entrega de 16 mil 145 bolsas de comida y el reparto de 220 mil 434 comidas calientes.

Asimismo, señaló que 3 mil 142 familias permanecen refugiadas en centros de atención habilitados tras la emergencia.

En materia de salud, las autoridades reportaron más de 5 mil atenciones médicas directas en hospitales, 7 mil 500 casos atendidos en puntos de triaje rápido y más de 12 mil servicios médicos en las zonas afectadas.

Las labores de búsqueda continúan en distintas zonas del país, aunque especialistas consideran que, después de tres días de ocurrido un desastre de esta magnitud, disminuyen las posibilidades de localizar sobrevivientes.

Foto: AFP.

Ayuda internacional y rescate

El aeropuerto internacional de Caracas reanudó parcialmente sus operaciones después del cierre provocado por los daños ocasionados por los sismos. De acuerdo con un alto funcionario estadounidense, la terminal aérea ya recibe vuelos de carga con ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos.

El mismo funcionario informó que el buque anfibio USS Fort Lauderdale permanece frente a las costas venezolanas para apoyar las operaciones de rescate, particularmente en La Guaira.

Estados Unidos anunció un apoyo de 150 millones de dólares, además del envío de dos buques de guerra, aeronaves de transporte y helicópteros para colaborar en las tareas de asistencia.

Equipos internacionales de búsqueda y rescate provenientes de al menos 17 países también participan en las labores desplegadas en las zonas afectadas.

Militar de EE. UU. llega a Venezuela. Foto: Comando Sur de Estados Unidos Foto: AFP

La Guaira concentra los mayores daños

La Guaira es el estado que registra las afectaciones más severas tras los terremotos. El gobierno restringió el acceso a la entidad y anunció su militarización con el despliegue de 14 mil militares y policías para mantener el orden y garantizar la seguridad.

Durante una visita a un edificio colapsado en Caracas, la presidenta interina Rodríguez fue recibida por habitantes que manifestaron inconformidad con la respuesta gubernamental.

El balance oficial mantiene la cifra de mil 430 personas fallecidas y 3 mil 238 lesionadas, mientras que el gobierno reporta algunos cientos de desaparecidos, cifra distinta a la estimación de más de 50 mil personas desaparecidas mencionada por Naciones Unidas.

Venezuela se ubica en una zona de actividad sísmica y, de acuerdo con la información oficial, desde 1997 no se registraba un terremoto de gran magnitud en el país.

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