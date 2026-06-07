Papa León XIV reúne a más de 1.2 millones de personas durante misa en Madrid

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Más de 1.2 millones presencian misa del Papa León XIV en Madrid. Fotos: AFP

Más de 1.2 millones de personas asistieron este domingo a una misa encabezada por el Papa León XIV en el centro de Madrid, durante su segunda jornada de actividades en España. Ante una multitud reunida en la plaza de Cibeles, el pontífice llamó a renovar la fe católica y mantener vigente la tradición religiosa en el país.

Durante una ceremonia celebrada bajo un cielo despejado, León XIV pidió que la religiosidad que ha acompañado a España durante siglos siga siendo una referencia para las nuevas generaciones.

Más de 1,2 millones de personas asisten este domingo a la misa celebrada por el papa León XIV en pleno centro de Madrid, en el segundo día de su visita a España, anunciaron los organizadores. Los reyes Felipe y Letizia están en la ceremonia, en la céntrica plaza de Cibeles #AFP pic.twitter.com/RHXzu4QHrT — Agence France-Presse (@AFPespanol) June 7, 2026

León XIV pide fortalecer la fe católica en España

No obstante, durante su homilía, el Papa destacó la importancia de preservar la identidad religiosa del país en un contexto donde la práctica del catolicismo ha disminuido en las últimas décadas. De acuerdo con datos citados por medios públicos españoles, el porcentaje de personas que se identifican como católicas pasó de alrededor del 90% en la década de 1970 a poco más del 56% en la actualidad.

Entre los mensajes centrales del pontífice destacaron:

Mantener viva la fe en las nuevas generaciones.

Promover la unidad entre las personas.

Evitar la polarización y las divisiones sociales.

Fortalecer los valores de fraternidad.

Reyes de España acompañan al papa en la misa

A su vez, a la ceremonia asistieron el rey Felipe VI y la reina Letizia, quienes recibieron al pontífice el sábado en el Palacio Real de Madrid. Tras la misa, León XIV encabezó la tradicional procesión de Corpus Christi, que recorrió las calles del centro de la capital española.

El recorrido fue adornado con más de 30 mil claveles amarillos y blancos, colores representativos de la bandera del Vaticano. Asimismo, miles de personas también se congregaron para observar el paso del Papa a bordo del papamóvil durante los distintos eventos programados.

Visita incluye temas de migración y abusos en la Iglesia

La agenda del pontífice contempla encuentros con representantes de la cultura, el deporte y la economía, además de actividades religiosas en otras ciudades españolas.

Entre los temas abordados durante su visita destacan:

La migración y la integración social.

La necesidad de combatir discursos polarizantes.

Los abusos sexuales dentro de la Iglesia católica.

Del mismo modo, León XIV viajará el martes a Barcelona para celebrar una misa en la Sagrada Familia. Por último, concluirá su visita en las Islas Canarias, donde rendirá homenaje a los migrantes que han perdido la vida intentando llegar a Europa por la ruta del Atlántico.

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