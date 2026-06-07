Trump publica video con IA donde aparece comiendo tacos con Sheinbaum

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Trump come tacos junto a Sheinbaum en video creado con IA. Fotos: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en redes sociales un video creado con inteligencia artificial (IA) en el que aparece recorriendo distintos países y siendo recibido por multitudes. Entre las escenas más comentadas destaca una en la que el mandatario estadounidense comparte tacos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El material fue publicado en la plataforma Truth Social y muestra una versión ficticia de Trump viajando por diferentes regiones del mundo. El video utiliza imágenes generadas con IA y una canción que repite la frase: “Everywhere I go, they love Donald Trump” (“A donde quiera que vaya, aman a Donald Trump”).

Video de IA muestra a Trump en México, Asia y Europa

A lo largo del clip, Donald Trump aparece en escenarios de México, Italia, China, India, África y Medio Oriente. También es representado realizando actividades simbólicas en distintos lugares emblemáticos y ejecutando su característico baile de campaña.

Una de las secuencias muestra al mandatario comiendo tacos junto a Claudia Sheinbaum, mientras que otras escenas lo presentan frente a la Torre de Pisa, sobre un camello en Medio Oriente y hasta en la Luna.

El video también incluye referencias a la cultura popular, como una representación inspirada en personajes de animación japonesa, además de imágenes de monumentos y paisajes reconocidos internacionalmente.

Trump mantiene apuesta por contenidos creados con inteligencia artificial

No es la primera vez que el presidente estadounidense comparte contenido elaborado con IA. Durante los últimos meses ha difundido videos y montajes digitales relacionados con temas políticos, migratorios y de política internacional.

Además, el mandatario aprovechó el video para mostrar el octágono de artes marciales mixtas que impulsa en la Casa Blanca, como parte de un evento de UFC previsto para junio.

Video surge en medio de diferencias con legisladores republicanos

La difusión del clip coincide con un periodo de tensiones políticas en Washington. En semanas recientes, algunos legisladores republicanos se han distanciado de propuestas impulsadas por Donald Trump en temas presupuestales y de política exterior.

Sin embargo, la Casa Blanca ha minimizado estas diferencias y sostiene que mantiene una relación cercana con integrantes del Partido Republicano para continuar impulsando su agenda legislativa.

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