Papa León XIV llama a frenar la polarización en su visita a España

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Foto: Reuters

En el arranque de su primera visita oficial a España, el Papa León XIV lanzó un mensaje contra la polarización política y social, al pedir que se superen las divisiones y los discursos que enfrentan a las sociedades.

Durante un acto celebrado en Madrid junto al rey Felipe VI, la reina Letizia y autoridades españolas, el pontífice defendió la importancia del diálogo, la paz y el respeto al derecho internacional, en un contexto marcado por conflictos internacionales y fuertes debates sobre migración.

León XIV pide dejar atrás las divisiones

El líder de la Iglesia católica advirtió sobre los riesgos de las narrativas que alimentan la confrontación y llamó a construir consensos frente a los desafíos actuales.

También reconoció el papel de España en temas internacionales y destacó su postura en favor de la paz, en momentos en que el gobierno de Pedro Sánchez mantiene diferencias con actores internacionales por conflictos como los de Irán y Gaza.

El mensaje fue bien recibido por representantes de distintos sectores políticos, incluidos líderes de la oposición presentes en la ceremonia oficial.

El Papa aborda la crisis de abusos sexuales en la Iglesia

Durante su traslado a Madrid, León XIV también se refirió a los casos de abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia católica, un tema que marcará parte de su agenda en España.

El pontífice reconoció que las heridas provocadas por estos delitos continúan abiertas y adelantó que sostendrá encuentros con víctimas durante su visita.

La declaración ocurre después de que el Gobierno español y la Iglesia alcanzaran recientemente acuerdos para impulsar mecanismos de reparación e indemnización para personas afectadas por estos casos.

Multitudinaria bienvenida en Madrid

Por la tarde, el papa visitó un centro de atención para personas en situación de calle operado por Cáritas, donde defendió el valor de la solidaridad y la ayuda a los sectores más vulnerables.

Más tarde encabezó una vigilia multitudinaria en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, donde cientos de miles de personas, principalmente jóvenes, participaron en actividades religiosas y le dieron una cálida bienvenida.

Durante el encuentro, León XIV pidió a las nuevas generaciones convertirse en agentes de cambio frente a la indiferencia, la violencia y la desinformación.

Migración será uno de los temas centrales de la visita

La agenda del pontífice continuará con actividades en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, uno de los principales puntos de llegada de migrantes a España.

Está previsto que participe en encuentros con personas migrantes y en actos de homenaje a quienes han perdido la vida intentando cruzar el Atlántico rumbo a territorio español.

La visita se desarrolla en medio del debate político que existe en España sobre las políticas migratorias impulsadas por el gobierno de Pedro Sánchez, que recientemente promovió medidas para regularizar la situación de cientos de miles de extranjeros.