Tiroteo en festival de Ohio, EE. UU., deja al menos 12 heridos; autoridades buscan a atacantes

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Tiroteo en Ohio, EE. UU., deja al menos 12 heridos. Foto ilustrativa: Getty

Un tiroteo registrado cerca del Old West End Festival, en la ciudad de Toledo, Ohio, dejó al menos 12 personas heridas este sábado. Las autoridades informaron que dos de las víctimas se encuentran en estado crítico y que continúan las labores para localizar a los responsables.

La Policía de Toledo desplegó un operativo en la zona después de recibir reportes de disparos durante uno de los eventos más populares de la ciudad. Hasta el momento, no se han realizado detenciones y la investigación sigue en curso.

At approximately 5:37 p.m., Toledo Police officers responded to a report of a person shot in the area of Delaware Avenue and Glenwood Avenue near the Old West End Festival. Upon arrival, officers discovered multiple shooting victims. Many victims have been transported to nearby… pic.twitter.com/Ev6Wbkv40f — Toledo Police (@Toledo_PD) June 6, 2026

Aproximadamente a las 5:37 p.m., los oficiales de la Policía de Toledo respondieron a un informe de una persona baleada en el área de Delaware Avenue y Glenwood Avenue cerca del Festival del Viejo West End. Al llegar, los oficiales descubrieron múltiples víctimas de disparos. Muchas víctimas han sido transportadas a instalaciones médicas cercanas para recibir tratamiento.

Advertencia: el siguiente materíal contiene imagenes sensibles. Se recomienda discreción.

🚨#BREAKING: MULTIPLE PEOPLE HAVE BEEN SHOT AT THE OLD WEST END FESTIVAL IN TOLEDO OHIO.



ABSOLUTE PANIC AS PEOPLE RUSHED FOR COVER, POLICE ARE ON SCENE, MEDICS ARE ATTENDING THE WOUNDED.



SH00TER IS STILL ON THE LOOSE!!!!



WE DO NOT HAVE TO LIVE LIKE THIS!!!!!!!! pic.twitter.com/D4cmSQgctU — Matt Van Swol (@mattvanswol) June 7, 2026

Old West End Festival Shooting in Toledo #Ohio pic.twitter.com/MvtesWAnIF — The Premium 24 (@ThePremium24X) June 7, 2026

Investigan posible enfrentamiento entre atacantes

El subjefe de policía de Toledo, Joseph Heffernan, señaló que las primeras indagatorias apuntan a la participación de al menos dos personas armadas. Según las autoridades, existe la posibilidad de que los involucrados se estuvieran disparando entre sí cuando ocurrió el incidente.

Además de entrevistar testigos, los investigadores analizan videos grabados con teléfonos celulares y material captado por cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

At least 12 people were shot on Saturday near a festival in Toledo, Ohio, authorities said. Two of the victims are in critical condition.



Authorities believe there may have been multiple shooters, but there are no suspects in custody as of Saturday night.



"It appears as though… pic.twitter.com/cpuRf3JG2M — CBS News (@CBSNews) June 7, 2026

Festival contaba con presencia policial

El Old West End Festival es un evento anual que reúne actividades culturales, música en vivo, fiestas comunitarias y recorridos por uno de los barrios históricos más conocidos de Toledo. Aunque el festival contaba con presencia policial en el momento del ataque, la violencia generó alarma entre asistentes y autoridades.

El teniente Dan Gerken calificó como inusual la magnitud del hecho y señaló que pocas veces había visto una escena con tantas víctimas por disparos en un mismo incidente.

Por último, las autoridades solicitaron a la población proporcionar cualquier información que ayude a identificar y localizar a los atacantes mientras continúan las labores de búsqueda y la atención a los heridos.

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