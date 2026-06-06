Incendio destruye al menos ocho embarcaciones en muelle pesquero de Ecuador

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Yate. Foto: AFP/Ilustrativa.

Un gran incendio arrasó con ocho embarcaciones en el Muelle Pesquero de la Autoridad Portuaria de Manta, ubicado en la provincia de Manabí, en Ecuador, donde alrededor de dos personas resultaron afectadas.

En imágenes difundidas en redes sociales, se aprecia el cielo del muelle cubierto por una densa nube negra, mientras que sobre el mar ardían varias embarcaciones.

MASSIVE FIRE engulfs Ecuador port after ‘explosions’



Boats burn on water as thick black smoke swallows sky pic.twitter.com/cruAA3L8Jn — RT (@RT_com) June 6, 2026

El Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) informó que recibieron una alerta a las 11:52 horas sobre el incendio de una embarcación.

Como medida de seguridad, restringieron el acceso a ciudadanos en la zona, de acuerdo con la agencia EFE.

Ocho embarcaciones destruidas por el incendio en muelle de Manta, Ecuador

Medios de comunicación estimaron que alrededor de 20 embarcaciones sufrieron daños. Sin embargo, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) indicó que al menos ocho embarcaciones pesqueras quedaron destruidas por el incendio en el muelle pesquero de Manta, en Ecuador.

Además, destacó que dos personas resultaron heridas en las embarcaciones del área artesanal de la Autoridad Portuaria de Manta. Hasta el corte de esta edición, las autoridades desconocían las causas del incidente.

La Capitanía del Puerto y el Cuerpo de Bomberos coordinaron las maniobras de contención del fuego, mientras que la SNGR coordinó la evaluación de daños.

🔥🇪🇨🚒 Se registra fuerte incendio en un puerto al este de Ecuador



📍 El incidente ocurre en el área artesanal de la Autoridad Portuaria de Manta, mismo que se extendió a algunas de las embarcaciones de la zona.



De acuerdo con los primeros informes de la Secretaría Nacional de… pic.twitter.com/ix1NHg8v1Q — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 6, 2026

Incendios afectan a Ecuador en los últimos días

Un día antes del incidente en el muelle pesquero de Manta, ocurrió un incendio industrial en una central termoeléctrica del puerto de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia,

Las autoridades desplegaron a personal en el sector, toda vez que no se registraron afectaciones médicas en la gente, según el Ministerio de Salud.

La SNGR pidió a la población mantener cerradas sus puertas y ventanas, así como usar mascarillas en caso de humo, de acuerdo con AFP.

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