Paracaidista cae durante ceremonia por la Independencia de Estados Unidos: VIDEO

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Paracaidista estadounidense. Foto: AFP ilustrativa.

Un paracaidista que participaba en un evento conmemorativo por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos sufrió una caída durante su descenso en la ciudad de Folsom, California, luego de que la bandera estadounidense que transportaba se enredara antes del aterrizaje. El incidente ocurrió durante las actividades del Folsom Pro Rodeo, realizadas como parte de los festejos del 4 de julio.

El momento fue captado por asistentes que se encontraban en el lugar y los videos comenzaron a difundirse en redes sociales, donde muestran cómo el paracaidista pierde el control de la trayectoria antes de impactarse contra una carpa instalada junto al área del evento.

De acuerdo con los organizadores, el paracaidista salió ileso y no se reportaron personas lesionadas tras el accidente.

Caída de paracaidista con bandera de EE. UU. en evento por 4 de julio

Los videos difundidos en redes sociales muestran al paracaidista descendiendo mientras portaba una bandera de Estados Unidos de gran tamaño, como parte de una exhibición aérea previa al inicio del rodeo.

Conforme se aproximaba al punto de aterrizaje, el contrapeso de la bandera quedó enganchado entre las ramas de un árbol, lo que alteró el descenso y desvió su trayectoria.

Las imágenes permiten observar que, tras perder estabilidad, el paracaidista terminó impactándose contra una carpa ubicada junto a las gradas, provocando el colapso parcial de la estructura y la reacción inmediata de los asistentes, quienes corrieron para auxiliarlo.

🇺🇸🪂❌Accidentado aterrizaje de un paracaidista con una enorme bandera de EE.UU. pic.twitter.com/ADlm2t3uVb — Sepa Más (@Sepa_mass) July 4, 2026

En otra grabación, captada desde un ángulo diferente, se aprecia el momento en que el paracaídas cae sobre parte del área donde se encontraba el público.

The best representation you’ll ever see of the fall of America. pic.twitter.com/obBpxd6NeA — 𝕷𝖚𝖈𝖎𝖋𝖊𝖗 (@LucifersTweetz) July 4, 2026

Tras el incidente, los organizadores informaron que el paracaidista, identificado únicamente como Ross, no sufrió lesiones y que el espectáculo forma parte de una tradición del Folsom Pro Rodeo, que este año celebró su edición número 65.

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