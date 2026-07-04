Tragedia en Venezuela por sismos se acerca a los 3 mil muertos

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Por los sismos en Venezuela van casi 3 mil muertos. Foto: AFP

Al menos dos mil 954 personas murieron y 16 mil 592 resultaron heridas por los potentes terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio, de acuerdo con el último balance difundido el sábado por el gobierno.

Sismos en Venezuela en números

Esto implica un alza de 309 muertos y casi cuatro mil lesionados con respecto al parte del viernes, indicó el ministerio de Comunicaciones, que agregó que más de 16 mil personas perdieron sus viviendas y 856 edificios quedaron afectados.

El doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 devastó mayoritariamente al estado La Guaira, en el norte del país. El gobierno no ha informado sobre cifras de desaparecidos, aunque la ONU estima que pueden ser hasta 50 mil.

La Guaira, un balneario a 40 kilómetros de Caracas, es la zona cero de los terremotos que redujeron a polvo edificios enteros. Muchos de los damnificados quedaron en la calle o en precarios refugios instalados en parques sin un futuro claro.

Caracas también fue golpeada por el sismo con edificios caídos, aunque lejos del nivel de devastación de La Guaira.

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