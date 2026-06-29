Conflicto en Medio Oriente: cesan los ataques y EE.UU. e Irán podrían reunirse en Qatar

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Washington inició bombardeos por injerencia iraní en el estrecho. Foto: AFP.

Estados Unidos e Irán acordaron suspender los ataques lanzados este fin de semana. Washington insiste en que se reunirán con Teherán en Qatar, una versión rechazada por las propias autoridades del régimen islámico.

Desde el 26 de junio, ambas naciones realizaron ataques pese al memorándum de entendimiento donde acordaron distintas acciones, como reabrir el estrecho de Ormuz, para lograr un acuerdo de paz.

Estados Unidos indicó que bombardeó posiciones iraníes debido a que el régimen islámico implementó acciones contra las embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz.

En cambio, Irán dijo que solo se limitaron a ordenar a los barcos para navegar; asimismo, sostuvo que realizaría ofensivas como medida defensiva ante las acciones de Washington.

Por la noche del 28 de junio, un funcionario estadounidense informó a la AFP que Estados Unidos e Irán acordaron suspender los ataques.

“Ambas partes se abstendrán por ahora y los buques podrán moverse libremente”, señaló el informante anónimo.

¿Se reunirán Estados Unidos e Irán ?

Tras suspender los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán les pidió una reunión para el próximo 30 de junio en Doha, ciudad portuaria de Qatar.

Sin embargo, horas antes, el Ministerio de Exteriores de Irán negó que fueran a reunirse esta semana con Washington para discutir la aplicación del acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

Desde el 19 de junio, fecha en que ambas naciones conformaron un memorandum que daría pie a un acuerdo de paz, inició un plazo de 60 días para lograr varios acuerdos.

Mientras tanto, Washington y Teherán pactaron la reapertura del estrecho de Ormuz para reanudar el comercio mundial. También, el levantamiento de sanciones y liberación de activos iraníes.

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