Qué pasó entre México y Ecuador y por qué siguen sin relaciones diplomáticas en pleno Mundial

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Foto: Getty Images

En el contexto del Mundial 2026, México y Ecuador mantienen una rivalidad diplomática desde que suspendieron sus relaciones en 2024, aunque mantienen un sólido vínculo comercial.

Ambas selecciones disputarán su pase a los octavos de final este martes 30 de junio. Sin embargo, entre México y Ecuador existe una rivalidad que va más allá del Mundial 2026, con rupturas diplomáticas.

¿Por qué rompieron relaciones México y Ecuador?

Desde abril del 2024, México y Ecuador rompieron su relación diplomática, después de que la policía irrumpió en la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente, Jorge Blas.

El Gobierno mexicano dijo que se vulneraron los acuerdos internacionales que hacen de las embajadas espacios seguros.

A pesar de la ruptura diplomática, México y Ecuador mantienen una relación comercial vigente. México exporta a Ecuador medicamentos, insecticidas y monitores, mientras que recibe cacao y minerales del país sudamericano.

Relación comercial entre México y Ecuador a pesar de la ruptura

Durante este 2026, México ha hecho exportaciones a Ecuador por 161 millones de dólares, lo que equivale a una participación del 0.065% de Ecuador en las exportaciones mexicanas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

En cambio, Ecuador ha importado a México productos por 97.2 millones de dólares; representa una participación del 0.04% de Ecuador en las importaciones.

Por ello, existe una diferencia de exportaciones e importaciones de 63.5 millones de dólares entre ambos países.

Exportaciones de México a Ecuador durante el 2024

Medicamentos de productos químicos y sin mezclar: 66.4 millones de dólares

Mezclas de sustancias odoríferas y preparación de bebidas: 10.5 millones

Insecticidas, fungicidas, reguladores de crecimiento de plantas: 10.1 millones

Monitores y proyectores: 9.5 millones

Productos de perfumería, cosméticos o de tocador 8.53 millones

Importaciones a México desde Ecuador en 2024

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado: 164 millones

Pasta de cacao, incluso desgrasada: 30.4 millones

Minerales de los metales preciosos y sus concentrados 29 millones

Aceite de palma y sus fracciones: 26.5 millones

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos: 19.7 millones

Inversión y remesas

Durante el 2024, México recibió 5.63 millones de dólares de inversión de Ecuador. Desde 1999, la nación mexicana ha recibido 137 millones.

Por otra parte, México recibió 2.44 millones de dólares en remesas desde Ecuador, mientras que dicho país obtuvo 4.5 millones bajo el mismo concepto desde territorio mexicano.

Cronología de la ruptura diplomática entre México y Ecuador

En diciembre del 2023, el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Blas, entró a la embajada de México en Quito para pedir protección diplomática ante las investigaciones penales por corrupción.

Para el 5 de abril del 2024, México otorgó asilo político al exvicepresidente. Sin embargo, horas después, la policía entró a la embajada para detenerlo, vulnerando los acuerdos internacionales de dichos espacios como recintos seguros.

Al día siguiente, el Gobierno mexicano anunció el rompimiento inmediato de sus relaciones diplomáticas con Ecuador.

La entonces canciller, Alicia Bárcena, dijo que el ingreso de la policía fue una “flagrante y grave violación” de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.

Al día siguiente, un grupo de 18 personas, entre trabajadores, diplomáticos y familiares, abandonó Ecuador. La embajada mexicana quedó cerrada indefinidamente.

El 11 de abril, el Gobierno mexicano presentó una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, acusándolo de violar el derecho internacional y solicitando reparaciones por el ingreso forzado a la embajada.

El 23 de mayo, la Corte Internacional emitió medidas provisionales en las que resaltó que Ecuador está obligado a proteger la embajada mexicana. Hasta el momento, sigue abierto el litigio para determinar si el gobierno ecuatoriano violó la Convención de Viena.

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