Policía revela el presunto móvil del tiroteo en Alemania que dejó 6 muertos

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Custodia de una bebé, habría desatado el tiroteo. Foto: AFP

La Policía de Alemania reveló que el presunto responsable del tiroteo que dejó seis personas muertas en un centro de acogida para mujeres en la ciudad de Stade habría actuado en medio de una disputa por la custodia de su hija de apenas tres meses.

Las autoridades informaron que el hombre, de 45 años, acudió al inmueble para sostener una reunión con trabajadores sociales sobre el caso familiar. Minutos después, presuntamente abrió fuego contra las personas que participaban en el encuentro, provocando uno de los ataques armados más mortíferos registrados en el país en los últimos años.

Disputa por la custodia de su hija, el presunto móvil del ataque

Durante una conferencia de prensa, la directora de la comisaría de Lüneburg, Kathrin Schuol, explicó que el sospechoso tenía programada una reunión con varias de las víctimas para abordar la custodia de su hija de tres meses.

La menor se encontraba en el centro junto con su madre al momento del ataque, aunque ambas resultaron ilesas. Las autoridades no precisaron si vivían en ese refugio.

La Policía señaló que las investigaciones continúan para esclarecer cómo se desarrollaron los hechos y confirmar si el conflicto familiar fue el motivo que desencadenó el tiroteo.

Las víctimas eran trabajadores del centro de acogida

Las autoridades identificaron a las seis víctimas mortales como cuatro mujeres y dos hombres que laboraban como trabajadores sociales en el centro de acogida para mujeres.

Además, una séptima persona resultó herida y permanece hospitalizada en condición estable, de acuerdo con el último reporte oficial.

Hay al menos dos detenidos por el tiroteo

Tras un amplio operativo desplegado en la ciudad de Stade, la Policía detuvo al presunto autor del ataque y a una mujer que lo acompañaba.

Posteriormente, un comunicado oficial también informó sobre la detención de un tercer sospechoso, aunque hasta el momento las autoridades no han detallado cuál habría sido su participación en el caso.

El ataque ocurrió cerca de una guardería y una escuela primaria; sin embargo, ninguna persona que se encontraba en esos planteles resultó lesionada.

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