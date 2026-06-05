Perú decide su futuro: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se juegan la Presidencia este domingo

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Foto: Reuters

La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se enfrentarán este domingo 7 de junio en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, en una contienda que llega con encuestas cerradas y dudas sobre la confianza en el proceso electoral.

Quien resulte ganador asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio para un periodo de cinco años, en un contexto marcado por la polarización política y un Congreso fragmentado.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez llegan empatados al balotaje

La primera vuelta, celebrada el 12 de abril, registró un número récord de 35 candidatos y estuvo marcada por retrasos en la entrega de boletas y la instalación de centros de votación.

Las autoridades incluso extendieron la jornada electoral a un segundo día en algunas zonas del país debido a las dificultades operativas.

Tras un conteo que se prolongó por más de un mes, los resultados oficiales colocaron a Fujimori y Sánchez como los dos aspirantes con mayor respaldo para disputar la Presidencia.

Autoridades buscan evitar nuevos problemas electorales

Para la segunda vuelta, los organismos electorales anunciaron medidas para mejorar la organización del proceso.

Entre ellas destacan:

Contratación de una nueva empresa logística.

Supervisión reforzada de la distribución de material electoral.

Creación de un comité de expertos para detectar riesgos operativos.

Las autoridades también reconocieron que la demora en los resultados de abril afectó la confianza ciudadana en el sistema electoral.

¿Qué proponen los candidatos?

Sánchez, aliado político del expresidente Pedro Castillo, ha planteado revisar concesiones mineras y energéticas, aumentar el salario mínimo e impulsar una nueva Constitución.

Por su parte, Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, apuesta por mantener la estabilidad económica, fortalecer la inversión privada y promover proyectos de infraestructura.

China, Estados Unidos y el futuro económico de Perú

Perú es uno de los principales productores de cobre del mundo y un socio estratégico tanto para China como para Estados Unidos.

Mientras Sánchez ha mostrado interés en fortalecer la relación con el bloque de los BRICS, Fujimori ha manifestado su intención de estrechar los vínculos con Washington y atraer inversión estadounidense.

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