Hoteleras internacionales dejan Cuba ante sanciones de EE. UU.; turismo enfrenta nuevo escenario

GENERANDO AUDIO...

Hoteleras se marchan de Cuba o reducen operaciones. AFP

Las hoteleras extranjeras en Cuba han comenzado a reducir o terminar operaciones tras las nuevas medidas de Estados Unidos contra Gaesa, el conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas cubanas. Empresas como Meliá, Iberostar, Blue Diamond y Archipelago International anunciaron cambios en sus actividades en la isla antes de que venciera el plazo fijado por la administración del presidente Donald Trump para romper relaciones comerciales con entidades vinculadas a ese grupo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos estableció el 5 de junio de 2026 como fecha límite para que las compañías extranjeras ajustaran sus operaciones relacionadas con Gaesa o enfrentaran posibles sanciones.

Qué hoteleras dejaron de operar en Cuba

La cadena indonesia Archipelago International confirmó la conclusión de su acuerdo de gestión para seis hoteles operados bajo la marca Aston en Cuba.

La empresa señaló que transferirá completamente la administración de esos establecimientos a sus propietarios debido a los requisitos derivados de las sanciones estadounidenses. No obstante, la directora senior del grupo, Sari Kusumaningrum, indicó que la compañía podría retomar actividades en el futuro si cambian las condiciones.

La decisión se suma a movimientos similares anunciados por otras empresas internacionales:

Meliá dejará de operar y comercializar 15 hoteles en Cuba

Iberostar suspendió operaciones en 12 establecimientos

Blue Diamond informó el cese total de sus operaciones en la isla

Archipelago International retiró la gestión de seis hoteles bajo la marca Aston

Meliá e Iberostar reducen su presencia en la isla

La española Meliá Hotels International, considerada la principal operadora hotelera extranjera en Cuba, comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que dejará de gestionar y comercializar de manera inmediata 15 hoteles.

La compañía explicó que la decisión responde a factores geopolíticos, sociales, legales y económicos que afectan sus operaciones en el país.

Entre los hoteles que dejarán de ser operados por la empresa se encuentran:

Gran Hotel Bristol Habana Vieja Member of The Melià Collection

Innside Catedral Habana

Meliá Buena Vista

Meliá Cayo Santa María

Meliá Jardines del Rey

Meliá Las Dunas

Meliá Península Varadero

Paradisus Los Cayos

Paradisus Princesa Mar

Paradisus Río de Oro

Paradisus Varadero

Sol Caribe Beach

Sol Cayo Santa María

Sol Río de Luna y Mares

Sol Varadero Beach

La empresa indicó que la mayoría de estos establecimientos ya permanecían cerrados debido a problemas energéticos y a la caída de la demanda turística.

Por su parte, Iberostar anunció el fin de operaciones y comercialización en 12 de los 16 hoteles que administraba en territorio cubano.

La relación con Gaesa y las sanciones de Estados Unidos

El origen de estas decisiones está relacionado con las medidas adoptadas por Washington contra Gaesa, un conglomerado que controla sectores estratégicos de la economía cubana, incluido el turismo mediante la cadena Gaviota.

La orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 1 de mayo contempla sanciones para personas y empresas que mantengan vínculos económicos con dicho grupo.

Las consecuencias potenciales incluyen restricciones para acceder al sistema financiero internacional, limitaciones bancarias y posibles congelamientos de activos.

Debido a que muchos hoteles en Cuba pertenecen a empresas estatales vinculadas a Gaesa, las cadenas extranjeras suelen participar mediante contratos de administración, comercialización y uso de marca.

Impacto en el turismo de Cuba

La salida de operadores internacionales ocurre en un momento complejo para el turismo cubano.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por las empresas y especialistas consultados en los reportes, Cuba recibió 328 mil 608 turistas internacionales entre enero y abril de 2026, una reducción de 55.8% respecto al mismo periodo de 2025.

El sector enfrenta además problemas derivados de la crisis energética, la escasez de combustible y la reducción de rutas aéreas hacia la isla.

Las cadenas extranjeras aportaban sistemas de reservación, promoción internacional, acuerdos con operadores turísticos y estándares de gestión para los hoteles que administraban.

Aunque los establecimientos pueden seguir operando bajo administración estatal, la salida de empresas como Meliá, Iberostar, Blue Diamond y Archipelago implica la pérdida de redes comerciales internacionales que contribuían a atraer visitantes.

Otras empresas también modifican operaciones

Los cambios no se limitan al sector hotelero.

Durante la misma semana también trascendió la suspensión de operaciones de la aerolínea española Iberia en la ruta entre Madrid y La Habana.

Además, las autoridades cubanas anunciaron la suspensión de pagos electrónicos mediante Visa y Mastercard a partir del 6 de junio, medida que atribuyeron a las sanciones impuestas por Washington.

Los movimientos empresariales ocurren mientras Cuba atraviesa una contracción en la llegada de visitantes internacionales y enfrenta el reto de mantener una amplia infraestructura hotelera construida durante años de expansión turística.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.