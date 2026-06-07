Perú vota en balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para elegir presidente

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Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Foto: AFP.

Los peruanos comenzaron a votar este domingo para elegir a su noveno presidente en una década. La contienda enfrenta a Keiko Fujimori, representante de la derecha e hija del expresidente Alberto Fujimori, y a Roberto Sánchez, candidato de izquierda que logró avanzar hasta la segunda vuelta tras una recuperación en las preferencias electorales.

Las mesas de votación abrieron poco después de las 07:00 horas locales y permanecerán operando durante diez horas para recibir a cerca de 27 millones de electores. La elección se desarrolla en un contexto marcado por cambios constantes de gobierno desde 2016 y una creciente preocupación por la seguridad pública.

Entre los votantes también existe expectativa sobre la transparencia del proceso electoral y el respeto a los resultados que surjan de las urnas.

Elección presidencial en Perú llega con encuestas cerradas

Keiko Fujimori busca llegar a la presidencia en su cuarto intento. La candidata ha centrado parte de su campaña en propuestas relacionadas con la economía y el combate a la delincuencia.

Por su parte, Roberto Sánchez, congresista y exministro, ha planteado medidas enfocadas en combatir la corrupción dentro de las instituciones de seguridad y justicia. Además, ha expresado su intención de mantener una relación respetuosa con Estados Unidos y preservar la apertura económica del país.

La primera vuelta electoral, celebrada en abril, estuvo acompañada de cuestionamientos por problemas logísticos y denuncias de fraude, factores que contribuyeron al aumento de la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

La diferencia entre ambos candidatos podría ser reducida, en un escenario donde ninguno logró superar individualmente una amplia base de apoyo en la primera ronda.

Inseguridad y extorsiones dominan las preocupaciones de los votantes

La seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población peruana. El crecimiento de las bandas criminales y el aumento de las denuncias por extorsión durante los últimos años han colocado este tema en el centro del debate electoral.

Fujimori propone medidas como la militarización de cárceles y zonas conflictivas, además de acciones dirigidas a fortalecer el combate contra la delincuencia.

Sánchez plantea enfrentar la corrupción dentro de las corporaciones policiales y del sistema de justicia, al considerar que estos factores facilitan el crecimiento de las actividades criminales.

La candidata concentra gran parte de su respaldo en Lima, ciudad que registró un incremento en los homicidios durante 2025. En contraste, Sánchez mantiene una base de apoyo importante en zonas rurales.

Economía y gobernabilidad, desafíos para el próximo presidente de Perú

El próximo mandatario asumirá funciones el 28 de julio en sustitución del presidente interino José María Balcázar.

Además de los desafíos en materia de seguridad, quien resulte ganador deberá enfrentar retos relacionados con la gobernabilidad, debido a que ninguno de los candidatos cuenta con mayoría legislativa.

En materia económica, el nuevo gobierno recibirá un país con crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.4% y niveles bajos de inflación. Sin embargo, siete de cada diez trabajadores permanecen dentro de la economía informal.

Mientras Fujimori impulsa propuestas orientadas a la inversión privada y la atracción de capital extranjero, Sánchez ha planteado incrementos salariales y ha señalado que mantendrá la independencia del banco central y la apertura económica.

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