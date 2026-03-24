Llega a Cuba primer barco de flotilla “Nuestra América” con ayuda desde México

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El camaronero “Maguro” transporta ayuda humanitaria. Foto: AFP

El primer barco de la flotilla internacional “Nuestra América” arribó a Cuba con ayuda humanitaria enviada desde México, en medio de la crisis energética que enfrenta la isla por la escasez de combustible.

La embarcación “Maguro” atracó en La Habana tras varios días de travesía, transportando suministros médicos, alimentos y paneles solares, como parte de un convoy que prevé entregar alrededor de 50 toneladas de apoyo internacional.

¿Qué lleva la flotilla “Nuestra América” que llegó a Cuba desde México?

El barco forma parte de un operativo internacional que ya había enviado cargamentos por vía aérea desde Europa, América Latina y Estados Unidos.

De acuerdo con los organizadores, la flotilla transporta:

Suministros médicos

Alimentos básicos

Paneles solares

Otros insumos para enfrentar la crisis energética

Se espera que al menos dos embarcaciones adicionales lleguen en los próximos días para completar la entrega de ayuda.

Arribo ocurre en medio de crisis energética y escasez de combustible en Cuba

La llegada de la ayuda se da en un contexto de apagones recurrentes y limitaciones en el suministro energético.

Desde finales de 2024, Cuba ha registrado al menos siete apagones nacionales, dos de ellos en la última semana, asociados al envejecimiento de plantas termoeléctricas y la falta de petróleo.

La situación se agravó en enero, cuando se interrumpió el suministro de crudo hacia la isla, lo que ha impactado:

Generación eléctrica

Transporte público

Operaciones aéreas y turismo

Activistas señalan impacto de medidas de Estados Unidos

Los organizadores del convoy señalaron que la ayuda busca aliviar la situación de la población cubana ante las restricciones energéticas.

El coordinador de la iniciativa, David Adler, afirmó que el objetivo es visibilizar el impacto de las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump sobre la isla.

Durante el arribo, activistas desplegaron pancartas y consignas contra el bloqueo, mientras el barco ingresaba al puerto de La Habana.

Críticas desde el exilio cubano a la flotilla internacional

Desde sectores del exilio en Miami, la llegada del convoy fue cuestionada al considerar que podría tener un componente político.

Algunos críticos señalaron que la crisis en Cuba responde a factores estructurales internos y no únicamente a las restricciones externas.

Flotilla internacional prevé continuar envíos a Cuba

La flotilla “Nuestra América” contempla nuevas entregas en los próximos días, en un intento por reforzar el suministro de insumos básicos y energéticos en la isla.

El arribo del “Maguro” marca el inicio de esta fase marítima del operativo, en medio de un escenario de tensión energética y presión internacional.

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