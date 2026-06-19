Irán y Estados Unidos posponen conversaciones en Suiza, mientras ataques continúan en el Líbano

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Irán y EE. UU. aplazan conversaciones en Suiza. Foto: Getty

Las conversaciones previstas en Suiza entre Irán y Estados Unidos, para avanzar en un acuerdo, fueron aplazadas mientras continúan las hostilidades en Líbano. Por su parte, Teherán advirtió que responderá ante cualquier incumplimiento de lo pactado.

El encuentro estaba programado para este viernes con la participación de representantes de ambos países y mediadores internacionales. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo confirmó la postergación de las negociaciones sin anunciar una nueva fecha para su realización.

JD Vance canceló su viaje a Suiza

La decisión se dio horas después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, cancelara su viaje. Las reuniones buscaban comenzar la negociación detallada del acuerdo marco firmado esta semana entre Washington y Teherán para intentar poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.

El pacto contempla un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo. No obstante, las autoridades iraníes señalaron que responderán con firmeza si consideran que existe una violación del protocolo o si se presentan exigencias que consideren excesivas.

Persisten los enfrentamientos en Líbano

Mientras las negociaciones quedaron en pausa, los combates en Líbano continúan. De acuerdo con la información difundida, bombardeos israelíes dejaron al menos 18 muertos en el sur del país, mientras que Israel informó la muerte de cuatro de sus soldados.

Además, Irán ha insistido en que cualquier acuerdo definitivo debe contemplar el cese de las hostilidades en territorio libanés, donde continúan las operaciones contra el movimiento Hezbolá.

Acuerdo genera reacciones y mantiene incertidumbre

El acuerdo marco también ha provocado críticas tanto en Israel como en Estados Unidos. Funcionarios y legisladores han cuestionado algunos de sus alcances, mientras líderes iraníes reiteraron que las futuras negociaciones presenciales no implican aceptar las posiciones de Washington.

Por ahora, no existe una nueva fecha para retomar las conversaciones y las partes mantienen posturas cautelosas en medio de un escenario regional marcado por la tensión militar y diplomática.

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