Por llegar a los 5 mil 350, el saldo de muertes por doble sismo en Venezuela

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Foto: Reuters

Las autoridades de Venezuela actualizaron este martes el balance de víctimas a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 registrados el 24 de junio en Venezuela, que aumentó hasta situarse ligeramente por debajo de los 5 mil 350 muertos y sumar hasta 16 mil 740 heridos.

Así lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, en un comunicado en el que precisa que, hasta la fecha, se han contabilizado 5 mil 346 fallecidos y 16 mil 740 heridos, frente a las 6 mil 462 personas rescatadas de las zonas afectadas por el doble sismo, que tuvieron su epicentro en La Guaira y causaron también daños en la capital del país, Caracas.

En la misma publicación, el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, precisó que los servicios venezolanos han prestado asistencia a más de 128 mil 300 familias y que unas 23 mil 100 personas se encuentran en 107 campamentos temporales levantados para dar cobijo a los damnificados –cerca de medio millar menos que en la víspera–, mientras que más de 17 mil 250 permanecen damnificados.

En cuanto a la destrucción causada por los terremotos, el presidente de la Asamblea Nacional acotó en 856 los edificios afectados, incluidos 190 que se derrumbaron, mientras que en las labores de respuesta participan unos 2 mil 280 rescatistas internacionales junto a los casi 31 mil efectivos desplegados por las autoridades y 31 mil 745 voluntarios.

Además, destacó la ayuda distribuida a la población: cerca de 10 mil 965 toneladas de alimentos y de 40.65 millones de litros de agua repartidos tras un fenómeno sismológico que ha dejado más de mil 400 réplicas de diversa intensidad, lo que ha dificultado unas labores de búsqueda y rescate prolongadas ya por casi un mes.

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