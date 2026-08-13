¿Tu vehículo sufrió daños en carretera? El seguro de Capufe podría respaldarte

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Qué ampara el seguro en autopistas de Capufe. Foto: Cuartoscuro

Si en estas vacaciones circulas por una autopista a cargo de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y sufres algún daño en tu vehículo, el seguro de usuario podría respaldarte, siempre que el suceso cumpla con las condiciones de la póliza vigente.

Capufe recuerda que las personas usuarias de sus autopistas cuentan con un seguro de responsabilidad civil que contempla diferentes coberturas.

¿El seguro de Capufe cubre daños por un objeto en carretera?

Sí, la cobertura de Responsabilidad Civil Autopista contempla daños ocasionados por condiciones imputables a la autopista, entre ellas objetos sobre el camino, baches, derrumbes, caída de barreras de paso y presencia de animales.

En estos casos, el seguro de Capufe puede amparar los gastos por los daños causados al vehículo y los gastos médicos de quienes viajaban en él. También contempla gastos funerarios.

Para los cristales existe una condición particular: se aplica un deducible del 25% del valor de reparación, con un límite máximo de 116 UMA.

🚗🛣️ ¿Tu vehículo sufrió daños por un objeto en el camino?

En autopistas operadas por #CAPUFE, el #SeguroDelUsuario puede apoyarte.*

📩 Conoce más en: segurodelusuario@capufe.gob.mx

📞 074 | @CAPUFE

*Aplica conforme a las condiciones de la póliza vigente.… pic.twitter.com/3vjYppqfkj — CAPUFE (@CAPUFE) August 12, 2026

¿Qué hacer si un objeto dañó tu auto?

La dependencia recomienda reportar el siniestro al 074 o en la caseta más cercana.

Después, la persona conductora debe esperar al ajustador de la aseguradora contratada por Capufe, que actualmente es Quálitas para la póliza vigente del 28 de febrero al 31 de diciembre de 2026.

Es importante no asumir que cualquier accidente está cubierto. La póliza establece exclusiones, entre ellas conducir en estado de ebriedad, bajo la influencia de drogas o a exceso de velocidad, cuando estas circunstancias sean comprobadas por la autoridad competente.

Ojo: si tú provocaste el accidente

El seguro también contempla una cobertura de responsabilidad civil para daños que la persona usuaria cause a terceros o a la infraestructura de la autopista.

Sin embargo, no cubre los daños que sufra el vehículo responsable.

Por ello, ante un objeto en el camino que cause daños al automóvil, lo más importante es reportar el hecho y permitir que el ajustador determine si procede la cobertura conforme a la póliza vigente.

Recuerda, antes de continuar tu viaje, guarda el número de reporte y sigue las indicaciones del ajustador. El seguro de Capufe tiene condiciones específicas y no todos los accidentes están cubiertos.

Ante cualquier duda puedes consultar el siguiente enlace https://pot.capufe.mx/gobmx/transparencia/SeguroUsuario.html

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