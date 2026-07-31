Cuba abre sectores clave a la iniciativa privada en medio de sanciones de EE. UU.

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Cuba abre nuevos sectores a la iniciativa privada. Foto: AFP

Este jueves, Cuba dio nuevos pasos en su plan para reformar su economía al anunciar la apertura de sectores estratégicos a la iniciativa privada, en medio del endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos. Las medidas fueron discutidas durante la Asamblea Nacional y forman parte de un paquete de cambios económicos aprobado por el Gobierno.

Aunque las reformas permitirán una mayor participación de empresas privadas en áreas como energía, turismo y la importación de medicamentos, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que el modelo socialista del país no cambiará y descartó una privatización de servicios considerados estratégicos.

🇨🇺| Presidente @DiazCanelB ante el Parlamento cubano:



"No vamos a instaurar un capitalismo depredador, ni una privatización masiva del patrimonio nacional. Nada más alejado del sentido de estas transformaciones".



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Cuba abre sectores de energía y turismo a la iniciativa privada

El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que las reformas económicas buscan fortalecer la economía de Cuba, no responder a las presiones de Estados Unidos. Durante su discurso ante la Asamblea Nacional, aseguró que no habrá una privatización masiva de activos nacionales ni de sectores como la salud, la ciencia, la cultura o los servicios estratégicos.

Entre las medidas anunciadas destacan la flexibilización de restricciones sobre el uso del suelo, la autorización para que empresas privadas importen combustible y medicamentos, así como el permiso para que operen compañías privadas dedicadas al turismo.

🇨🇺| Presidente @DiazCanelB afirmó ante el Parlamento cubano que:



"No habrá, y esto debe quedar bien claro, privatización de la salud, la educación, la ciencia, la cultura, ni de servicios estratégicos para la nación".



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Las reformas avanzan tras nuevas sanciones de Estados Unidos

El primer ministro Manuel Marrero Cruz informó que Cuba ya autorizó la primera inversión extranjera para importar y comercializar combustible en la isla. Además, cerca de 200 empresas cubanas recibieron permiso para participar en la distribución mayorista de combustibles.

Las medidas llegan después de que Estados Unidos endureciera las sanciones contra el Gobierno cubano e impusiera un bloqueo petrolero, situación que ha incrementado la presión sobre la economía de la isla.

Como parte de las reformas, también se creó la primera Zona de Desarrollo Económico con regulación especial para establecer una empresa totalmente extranjera enfocada en el turismo de salud.

🇨🇺| Presidente @DiazCanelB ante el Parlamento cubano:



"Las transformaciones no se adoptan para complacer a Estados Unidos… Son el fruto de una decisión soberana de #Cuba".



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El Gobierno insiste en que los cambios serán graduales

Las autoridades cubanas reconocieron que la implementación de las reformas económicas llevará tiempo. Aunque el mes pasado se aprobaron 176 medidas para transformar el modelo económico, los legisladores señalaron que los resultados no serán inmediatos.

Por último, el primer ministro Manuel Marrero Cruz afirmó que ahora comienza la etapa más importante del proceso y que los cambios se aplicarán de manera gradual, mientras el Gobierno busca enfrentar la crisis económica que atraviesa Cuba.

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