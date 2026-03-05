Israel lanza nueva ola de ataques contra Irán y despliega tropas en Líbano

GENERANDO AUDIO...

Foto. AFP

El ejército de Israel lanzó este miércoles una nueva ola de ataques contra Irán y Líbano, en medio del tercer día de combates con Hezbolá. Las fuerzas israelíes confirmaron bombardeos en Teherán y ofensivas terrestres en el sur libanés.

De acuerdo con el ejército israelí, la ofensiva en Irán tuvo como objetivo infraestructura militar vinculada al “régimen iraní”. En la capital iraní se reportaron fuertes explosiones, según medios estatales.

Israel intensifica ataques en Irán y Líbano

En Líbano, Israel informó que atacó bases de lanzamiento de cohetes y misiles al sur del río Litani, además de una instalación de producción de drones. Las acciones ocurrieron tras órdenes de evacuación en las zonas objetivo.

Las autoridades libanesas reportaron al menos 72 muertos, 437 heridos y más de 83 mil desplazados desde el lunes.

Por tierra, tropas israelíes ingresaron a Jiam, localidad ubicada a unos 6 kilómetros de la frontera. Según Israel, tres divisiones —con infantería, blindados e ingenieros— operan en el sur del país.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FPNUL) señaló que estos movimientos violan la soberanía libanesa.

Hezbolá responde y descarta rendición

El movimiento chiita Hezbolá reivindicó al menos 15 ataques contra territorio israelí, incluidos drones dirigidos a industrias aeroespaciales en el centro del país y un misil de precisión contra una base militar en el norte.

En su primer discurso desde el inicio de esta escalada, su líder Naim Qassem afirmó que no habrá rendición y que enfrentan una “defensa existencial”.

Israel confirmó que dos de sus soldados resultaron levemente heridos por fuego antitanques.

El ejército israelí aseguró que continuará los bombardeos hasta lograr el desarme de Hezbolá, mientras la tensión regional sigue en aumento.

