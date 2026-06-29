¿Quién es Keiko Fujimori, la nueva presidenta de Perú?

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Keiko Fujimori es electa presidenta de Perú. Foto: AFP

Keiko Fujimori fue electa presidenta de Perú por un estrecho margen frente a su rival de izquierda, Roberto Sánchez. Los resultados finales del escrutinio fueron dados a conocer este lunes por la autoridad electoral peruana, luego de tres semanas del balotaje.

Keiko Fujimori, electa presidenta de Perú

Con el 100% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori obtuvo el 50.13% de los votos, mientras que Sánchez el 49.86%. De acuerdo con el sitio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la abanderada del partido Fuerza Popular logró 9 millones 223 mil 396 sufragios en su favor. Mientras que su contrincante, Roberto Sánchez obtuvo 9 millones 173 mil 755 votos.

Para conformar su primer gabinete Fujimori dijo que hará una“convocatoria abierta” con técnicos de experiencia en busca de cumplir su promesa de reducir la criminalidad y la profunda desigualdad entre peruanos.

¿Quién es Keiko Fujimori, nueva presidenta de Perú?

Keiko Fujimori, de 51 años, es una política peruana y líder del partido Fuerza Popular, una de las figuras más influyentes de la política de Perú en las últimas dos décadas.

Es administradora graduada en Estados Unidos y comenzó su vida pública desde muy joven. A los 19 años, tras el divorcio de sus padres, asumió el papel de primera dama durante el gobierno de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, lo que la llevó a crecer en los círculos del poder y relacionarse con líderes internacionales.

Posteriormente se desempeñó como congresista y se consolidó como dirigente de Fuerza Popular, partido que encabeza desde hace varios años.

Su carrera política ha estado marcada por el peso del apellido Fujimori, que le ha permitido conservar una base importante de apoyo, pero también ha generado un fuerte rechazo entre parte del electorado peruano.

En el ámbito judicial, pasó más de un año en prisión preventiva mientras era investigada por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht. Ella ha negado las acusaciones.

En lo personal, es madre de dos hijas, está divorciada de un ciudadano estadounidense y su nombre, de origen japonés, significa “hija bendita” o “afortunada”. Popularmente también es conocida como “la china”, un apodo que recibió durante su etapa escolar.

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