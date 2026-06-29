Perú confirma la victoria de Keiko Fujimori tras el conteo final de votos

GENERANDO AUDIO...

Fujimori ganó tras un cerrado balotaje con mínima ventaja. Foto: AFP

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de Perú confirmó este lunes la victoria de Keiko Fujimori en la elección presidencial de Perú, luego de concluir el conteo del 100% de las actas, tres semanas después de la segunda vuelta.

La candidata del partido Fuerza Popular obtuvo el 50.13% de los votos, frente al 49.86% alcanzado por el izquierdista Roberto Sánchez, una diferencia de menos de 50 mil sufragios entre más de 18 millones de votos válidos.

Keiko Fujimori gana una de las elecciones más cerradas de Perú

Con el escrutinio concluido, el organismo electoral confirmó el triunfo de Fujimori en una contienda que se mantuvo cerrada desde el inicio del conteo y en la que ambos candidatos intercambiaron el liderazgo durante varios días.

La ventaja de la candidata de derecha se volvió irreversible la semana pasada y este lunes quedó ratificada con la publicación de los resultados finales.

Se trata de una de las elecciones presidenciales más reñidas de la historia reciente de Perú y de América Latina, debido al estrecho margen entre ambos aspirantes.

Roberto Sánchez rechaza reconocer el resultado

Pese al cierre oficial del conteo, Roberto Sánchez adelantó que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

El candidato de izquierda sostiene que existió un presunto fraude relacionado con los votos emitidos en el extranjero, aunque hasta el momento no ha presentado pruebas que respalden esa acusación.

El fujimorismo regresa al poder tras más de dos décadas

La victoria representa el regreso del fujimorismo al Palacio de Gobierno, más de 20 años después de la caída del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000.

Keiko Fujimori, de 51 años, asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio, cuando concluya el mandato del presidente interino José María Balcázar.

La nueva administración enfrentará un escenario marcado por la inestabilidad política que ha vivido Perú en los últimos años, periodo en el que el país ha tenido ocho presidentes desde 2016, además del avance del crimen organizado y los desafíos económicos y sociales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.