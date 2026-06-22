Netanyahu rechaza retiro de Israel en Líbano y asegura que tropas mantendrán libertad total de operaciones

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Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: AFP

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este lunes 22 de junio que las tropas israelíes mantendrán “total libertad de acción” en el sur de Líbano y permanecerán en la zona de seguridad durante el tiempo que sea necesario para proteger a sus ciudadanos, pese al alto el fuego que se mantiene desde hace dos días en la frontera entre ambos países.

Durante su posicionamiento, Netanyahu afirmó que tanto él como el ministro de Defensa israelí emitieron directivas claras a las fuerzas armadas respecto a las operaciones en la frontera norte, dejando en claro que se opone a cualquier retirada militar israelí del territorio libanés.

Líbano, en tensa calma

Las declaraciones llegan mientras un alto el fuego en Líbano logró mantenerse por segundo día consecutivo este lunes, marcando hasta ahora el periodo más largo de calma en tres meses de enfrentamientos entre Hezbollah e Israel, de acuerdo con fuentes de seguridad libanesas.

Sin embargo, la frágil tregua continúa generando incertidumbre entre la población desplazada, ya que el temor a un posible rompimiento del cese al fuego ha impedido que miles de personas regresen a sus hogares.

Mientras tanto, las fuerzas israelíes continúan desplegadas en zonas profundas del sur del Líbano, donde mantienen una zona de seguridad autodeclarada y han continuado destruyendo aldeas bajo el argumento de que Hezbolá opera incrustado en áreas civiles.

Reportan ataque de Israel

Un alto funcionario de seguridad del Líbano aseguró que el cumplimiento del alto el fuego ha sido “casi total” desde la noche del sábado 20 de junio, aunque reportó que un tanque israelí disparó proyectiles contra una aldea cercana a Tiro y que tropas israelíes lanzaron granadas en otros dos puntos durante este lunes.

Además, autoridades libanesas reportaron que un dron israelí sobrevoló Beirut, en medio de la tensión que persiste pese a la tregua temporal alcanzada en la zona.

La situación mantiene la incertidumbre sobre la estabilidad del alto el fuego, mientras Israel insiste en mantener presencia militar activa en territorio libanés y descarta, por ahora, cualquier retiro de sus tropas.

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