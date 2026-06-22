Muere Alan Greenspan, expresidente de la Fed que dirigió la economía de Estados Unidos durante casi dos décadas

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Alan Greenspan. Foto: AFP

Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal (Fed), murió este lunes a los 100 años de edad, informaron medios estadounidenses tras darse a conocer un comunicado compartido por su esposa, la periodista de NBC News, Andrea Mitchell.

Reconocido durante años como una de las figuras más influyentes en la economía estadounidense, Greenspan estuvo al frente de la Reserva Federal durante 19 años, entre 1987 y 2006, periodo en el que dirigió la política monetaria de Estados Unidos y consolidó una reputación que le valió apodos como “El Oráculo” y “El Maestro”.

Tras conocerse la noticia, la Reserva Federal rindió homenaje al legado del exfuncionario y destacó el papel que desempeñó para generar confianza dentro de una de las instituciones económicas más importantes de Estados Unidos.

¿Quién era Alan Greenspan?

Greenspan pasó gran parte de su vida en los círculos más cercanos del poder en Washington y trabajó bajo gobiernos republicanos y demócratas, convirtiéndose en una figura central dentro del diseño económico estadounidense durante varias décadas.

Su carrera en la política comenzó a finales de la década de 1960, cuando se desempeñó como consejero del entonces presidente republicano Richard Nixon, quien llegó a la Casa Blanca en 1969.

Tras la renuncia de Nixon en 1974, Greenspan asumió como responsable de política económica durante la administración de Gerald Ford.

Años después, en 1987, fue designado presidente de la Reserva Federal por Ronald Reagan, cargo que mantuvo durante cuatro administraciones presidenciales: las de Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.

Aunque durante años fue considerado una referencia en política monetaria, parte de su reputación quedó marcada por la crisis financiera de 2008, episodio que abrió cuestionamientos sobre decisiones tomadas durante su largo periodo al frente de la Fed.

Con su muerte, Estados Unidos despide a uno de los personajes que durante décadas estuvo detrás de algunas de las decisiones económicas más relevantes del país.

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