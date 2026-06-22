Terror en escuela de Filipinas: tiroteo dentro de aula deja 3 muertos; difunden videos

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Los agresores perpetraron el ataque en dos salones. Foto: AFP

Al menos tres alumnos murieron y ocho resultaron heridos en un tiroteo perpetrado por dos estudiantes en una escuela secundaria del centro de Filipinas.

El incidente ocurrió este 22 de junio, en la Escuela Secundaria Nacional San José, en la ciudad de Tacloban. De acuerdo con AP, dos jóvenes, de 14 y 15 años, presuntamente ingresaron armados con una pistola cada uno, toda vez que eran amigos.

Jason Capoy, jefe policial regional, indicó que los sospechosos introdujeron las armas al campus porque sólo había un guardia de servicio en las entradas y salidas.

Una vez dentro, los jóvenes presuntamente comenzaron a disparar en una de las aulas; los estudiantes salieron corriendo y algunos se refugiaron en otro salón, al que también entraron los agresores para seguir atacando.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes de violencia explícita. Se recomienda discreción:

At least three people were killed and five others injured in a school shooting in Tacloban, Philippines. https://t.co/vVVljK3dyk — Breaking911 (@Breaking911) June 22, 2026

“Los sospechosos irrumpieron en dos aulas porque después del tiroteo en la primera, los niños salieron corriendo y los sospechosos aparentemente persiguieron a algunas víctimas hasta otra aula”, declaró Jason Capoy a reporteros.

El jefe policial subrayó que al menos tres alumnos murieron y ocho resultaron heridos en este tiroteo dentro de la escuela secundaria en Filipinas; la mayoría de los afectados eran alumnas.

Detienen a los presuntos responsables del ataque

Después del ataque, las autoridades detuvieron a uno de los agresores dentro de la escuela. En cambio, el segundo responsable huyó y se escondió en una casa cercana; la policía lo encontró, tras recibir reportes vecinales.

Las autoridades siguen investigando para determinar la causa exacta de este tiroteo en la escuela secundaria de Filipinas. En el interrogatorio inicial, los sospechosos dijeron que sufrían bullying, según Jason Capoy.

De igual forma, el jefe policial indicó que los presuntos responsables no tenían antecedentes penales. Además, las autoridades desconocían de dónde obtuvieron las armas.

🇵🇭 At least three dead, seven wounded in rare Philippine school shooting



Two students opened fire inside a school in the central Philippines, a rare campus shooting that left three teenagers dead and seven wounded. The two alleged shooters, aged 15 and 14, are in custody. Police… pic.twitter.com/BoUdYFOzGb — AFP News Agency (@AFP) June 22, 2026

Refuerzan seguridad en Filipinas tras tiroteo en escuela secundaria

Al respecto, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, ordenó una investigación exhaustiva sobre el tiroteo.

También pidió a las autoridades policiales que refuercen la seguridad en los planteles educativos, centros de trabajo y áreas públicas, de acuerdo con la subsecretaria de Comunicaciones, Claire Castro.

“El presidente se entristeció por este incidente. Cualquiera, especialmente los padres de las víctimas, se sentirá triste y aterrorizado”, subrayó Claire Castro.

Por su parte, en un comunicado, la Policía Nacional pidió a la población mantener la calma y no difundir información no verificada.

La autoridad hizo este llamado en un contexto donde los tiroteos en escuelas son poco frecuentes en Filipinas, pese a que prolifera el uso de armas de fuego.

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