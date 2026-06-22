Decomisan 43 mil cartuchos en Arizona; embajador Johnson destaca cooperación con México

GENERANDO AUDIO...

Decomisan 43 mil cartuchos en Arizona. Foto: X: @USAmbMex

Estados Unidos (EE. UU.) decomisó 43 mil cartuchos de munición en el puerto de entrada de Mariposa, en Arizona, y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación bilateral para combatir el tráfico ilegal de armas.

El aseguramiento ocurrió en el puerto fronterizo de Mariposa, ubicado en Nogales, Arizona, durante un operativo realizado por la Oficina de Operaciones de Campo, la Oficina del Director de Operaciones de Campo en Tucson y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses informaron que el decomiso incluyó 43 mil cartuchos de munición, localizados en una sola jornada de inspección.

Autoridades estadounidenses (@OFOEAC, @DFOTucson, @CBP) aseguraron 43,000 cartuchos de munición en un solo día en el puerto de entrada de Mariposa, Arizona. Este decomiso reafirma el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump de detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los… pic.twitter.com/wC5InO7hnD — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 22, 2026

Buscan frenar flujo ilegal de armas

De acuerdo con la información difundida por las agencias involucradas, el aseguramiento forma parte de las acciones impulsadas por la administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, para frenar el flujo ilegal de armas y municiones hacia organizaciones delictivas.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló en redes sociales que este decomiso refleja la coordinación entre ambos países en materia de seguridad fronteriza.

“Sin importar el método que utilicen, los delincuentes deben saber que los encontraremos”, indicó el diplomático al referirse al aseguramiento.

Decomiso de 43 mil cartuchos en Arizona ocurrió en el puerto de Mariposa

El puerto de entrada de Mariposa es uno de los principales cruces comerciales entre México y Estados Unidos.

Ubicado en Nogales, Arizona, este punto fronterizo concentra operaciones de transporte de mercancías y forma parte de la infraestructura utilizada por las autoridades para detectar actividades ilícitas.

Las agencias estadounidenses señalaron que el decomiso se realizó mediante procedimientos de revisión apoyados por herramientas tecnológicas.

El aseguramiento estuvo a cargo de:

La Oficina de Operaciones de Campo

La Oficina del Director de Operaciones de Campo en Tucson

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos

Tecnología de inspección permitió detectar la munición

Las autoridades estadounidenses destacaron que el caso mostró la utilidad de los sistemas de inspección no intrusiva para identificar cargamentos ilícitos.

Estas tecnologías permiten revisar vehículos y mercancías sin necesidad de efectuar una inspección física inicial, lo que facilita la detección de armas, municiones y otros productos ilegales.

Según la información oficial, el uso de estas herramientas fortalece las capacidades de vigilancia en los cruces fronterizos.

Ronald Johnson afirmó además que la cooperación entre México y Estados Unidos resulta relevante para atender el tráfico ilegal de armas y municiones.

“Trabajando juntos, fortalecemos la seguridad y hacemos que nuestras naciones sean más seguras”, expresó.

Cooperación entre México y EE. UU. en seguridad fronteriza

El embajador estadounidense destacó también que la coordinación entre ambos países busca fortalecer las acciones para combatir el tráfico ilícito en la frontera común.

Las autoridades estadounidenses señalaron igualmente que mantendrán las operaciones de inspección en los puertos de entrada para detectar el traslado ilegal de armas, efectivo y drogas.

El puerto de Mariposa forma parte de los puntos estratégicos de revisión utilizados por las agencias de seguridad de EE. UU. para identificar actividades relacionadas con el tráfico transfronterizo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.