“Protejan la frontera” y “Patrulla fronteriza”: los juegos arcade que lanzó el Gobierno de EE. UU.

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Juegos de EE. UU. vinculados a la política migratoria de Trump. Foto: Getty/AFP

El Gobierno de Estados Unidos habilitó una sección de videojuegos arcade en el sitio oficial de la Casa Blanca, con cinco títulos que retoman distintos temas relacionados con la agenda de la administración de Donald Trump. Entre ellos destacan dos juegos vinculados con la política migratoria y el control de la frontera.

Los títulos “Protejan la frontera de la horda que se aproxima” y “Patrulla fronteriza a lo largo del Río Grande” presentan mecánicas inspiradas en videojuegos clásicos y utilizan elementos relacionados con la construcción del muro, la vigilancia fronteriza y la detención de personas que intentan cruzar.

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Build the wall. Deport. Fill a Trump Account.



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¿Qué juegos habilitó el Gobierno de Estados Unidos?

La sección Arcade de la Casa Blanca presenta cinco opciones:

Haz volar al águila calva sobre el National Mall Protejan la frontera de la horda que se aproxima Patrulla fronteriza a lo largo del Río Grande Clasifica los almuerzos escolares para que Estados Unidos vuelva a ser saludable Llena las cuentas Trump de tus hijos

Los videojuegos utilizan gráficos de estilo retro y mecánicas asociadas con títulos clásicos. De acuerdo con la información publicada por la propia Casa Blanca, cada uno está relacionado con distintos temas de la agenda de la administración, como la seguridad fronteriza, la alimentación saludable y las llamadas “Trump Accounts”.

Entre ellos, los dos relacionados con la frontera son los que incorporan de manera más directa elementos de la política migratoria estadounidense.

1.- Haz volar al águila calva sobre el National Mall

El primer juego, llamado “Flappy Bill”, utiliza una dinámica similar a un juego llamado, Flappy Bird, su misión consiste en controlar un águila calva y hacerla avanzar por el escenario del National Mall, mientras se evitan obstáculos. Conforme se obtiene una mayor puntuación, la dificultad aumenta.

El título utiliza uno de los símbolos nacionales de Estados Unidos y hace referencia al National Mall, la zona monumental ubicada en Washington D. C.

Foto: Us.Gov

2.- Protejan la frontera de la horda que se aproxima

“Build the Wall” utiliza una mecánica similar a Tetris. El objetivo consiste en colocar bloques para construir una barrera y evitar que una “horda” avance hacia el otro lado de la frontera.

El juego representa mediante elementos gráficos la construcción del muro fronterizo y presenta a quienes intentan cruzar como una amenaza que el jugador debe contener; la propia Casa Blanca identifica el juego como una defensa de la frontera frente a una “horda” que se aproxima.

Foto: Us.Gov

La temática está relacionada con una de las principales propuestas de política migratoria asociadas con Donald Trump: la construcción de una barrera en la frontera entre Estados Unidos y México.

Por su mecánica, el videojuego convierte la construcción del muro y la contención de quienes intentan cruzar en el objetivo central de una partida de estilo arcade.

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3.- Patrulla fronteriza a lo largo del Río Grande

El tercer título, “Rio Run”, presenta una dinámica inspirada en el clásico juego Snake y está ambientado en la zona del Río Grande; en este caso, el jugador controla a un personaje relacionado con la patrulla fronteriza y debe desplazarse por el escenario mientras captura a personas que intentan cruzar.

Conforme avanza la partida, la fila de personas detenidas aumenta detrás del personaje, de manera similar a la cola que crece en Snake cada vez que se obtienen nuevos elementos.

Foto: Us.Gov

El propio nombre del juego hace referencia al Río Grande, mientras que la Casa Blanca lo presenta como una “patrulla fronteriza a lo largo del Río Grande”.

De esta forma, las acciones de vigilancia, captura y traslado de personas que intentan cruzar la frontera forman parte de la mecánica principal del videojuego.

4.- Clasifica los almuerzos escolares para que Estados Unidos vuelva a ser saludable

El cuarto juego, “Supply Line”, está relacionado con la alimentación escolar. La dinámica consiste en clasificar alimentos mientras avanzan por una banda transportadora. El objetivo es mantener el ritmo y evitar que determinados productos sean clasificados de manera incorrecta.

Foto: Us.Gov

El título está relacionado con la iniciativa “Make America Healthy Again”, que forma parte de los temas promovidos por la administración estadounidense.

A diferencia de los dos juegos fronterizos, en este caso la mecánica se centra en la alimentación y en los hábitos relacionados con los almuerzos escolares.

5.- Llena las cuentas Trump de tus hijos

El último título es “Trump Savings Tycoon”, un juego relacionado con las llamadas Trump Accounts, un programa de ahorro dirigido a menores. La dinámica consiste en atrapar dinero que aparece en el escenario para incrementar el monto acumulado en la cuenta.

El videojuego utiliza esta mecánica para presentar de manera interactiva el concepto de las cuentas de ahorro promovidas por la administración Trump.

Foto: Us.Gov

¿Qué reflejan “Protejan la frontera” y “Patrulla fronteriza”?

Los dos juegos relacionados con la frontera destacan porque trasladan un asunto político y social, como la migración, a mecánicas propias de los videojuegos arcade.

En “Protejan la frontera”, el jugador debe construir una barrera para detener una amenaza representada como una “horda”. En “Patrulla fronteriza”, la dinámica consiste en capturar a personas que intentan cruzar y aumentar progresivamente la fila de detenidos.

Esto hace que conceptos como muro fronterizo, vigilancia, detención y migración formen parte de una experiencia de entretenimiento. La representación también explica por qué estos dos títulos han generado mayor atención que otros juegos de la colección.

Más allá de la mecánica, ambos videojuegos muestran cómo la comunicación política puede utilizar formatos digitales y elementos propios del entretenimiento para presentar determinadas políticas públicas. En este caso, la frontera y la migración son abordadas desde una perspectiva centrada en el control fronterizo y las deportaciones, temas que forman parte del debate político estadounidense.

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