EE. UU. anuncia sanciones contra un nieto de Raúl Castro y cinco entidades cubanas

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Raúl Castro. Foto: AFP

Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del líder histórico cubano Raúl Castro, así como contra cinco entidades vinculadas con los sectores financiero, energético y minero de Cuba.

La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos, en una nueva acción de presión económica contra el Gobierno cubano.

Fidel Ernesto Castro Calis, de 31 años, fue incluido en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El registro estadounidense señala que está vinculado a su padre, Alejandro Castro Espín, quien también fue sancionado previamente por Washington.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que entre los nuevos sancionados se encuentran el nieto de Raúl Castro, el Banco Exterior de Cuba y cuatro entidades relacionadas con la explotación de recursos naturales y reservas energéticas de la isla.

Nuevas sanciones por represión en Cuba y amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Entre los designados hoy se encuentran un nieto de Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro Calis, y el Banco Exterior de Cuba: https://t.co/36db3f9qU8 — USA en Español (@USAenEspanol) September 3, 2026

¿Quién es Fidel Ernesto Castro Calis?

Fidel Ernesto Castro Calis nació el 16 de mayo de 1995 y es hijo de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y una figura vinculada al aparato de seguridad e inteligencia cubano.

La designación de Estados Unidos se produce bajo la Orden Ejecutiva 14404, mediante la cual Washington mantiene sanciones contra personas y entidades que, según su Gobierno, respaldan al régimen cubano o representan una amenaza para su seguridad nacional y política exterior.

De acuerdo con el Departamento de Estado, las nuevas medidas buscan afectar estructuras financieras y económicas relacionadas con el Gobierno de Cuba.

¿Qué empresas y banco fueron sancionados?

Además de Fidel Ernesto Castro Calis, la OFAC incorporó cinco entidades cubanas a su lista de sancionados:

Banco Exterior de Cuba , institución financiera estatal con sede en La Habana



, institución financiera estatal con sede en La Habana Comercial Cupet S.A. , dedicada al comercio mayorista de combustibles y productos relacionados



, dedicada al comercio mayorista de combustibles y productos relacionados ABAPET , empresa estatal vinculada con el abastecimiento y comercio mayorista de maquinaria y equipos para el sector petrolero



, empresa estatal vinculada con el abastecimiento y comercio mayorista de maquinaria y equipos para el sector petrolero Nicarotec , cuyo nombre oficial es Empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour, relacionada con actividades de apoyo a la minería



, cuyo nombre oficial es Empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour, relacionada con actividades de apoyo a la minería CEXNI, Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel, vinculada con el comercio de productos relacionados con la industria minera

Con estas designaciones, Washington amplía las restricciones sobre sectores considerados estratégicos para la economía cubana, particularmente la banca, la energía y la minería.

¿Qué implican las sanciones de Estados Unidos?

La inclusión en la lista de la OFAC implica restricciones financieras dentro de la jurisdicción estadounidense. En términos generales, los bienes y activos de las personas o entidades designadas que se encuentren bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibido realizar determinadas operaciones con ellas.

Las nuevas sanciones forman parte de la política de presión económica de la administración de Donald Trump contra el Gobierno cubano.

El Gobierno estadounidense sostiene que las estructuras económicas sancionadas contribuyen al sostenimiento del régimen. Rubio acusó a la familia Castro y a funcionarios vinculados con el Ministerio del Interior de mantener el control sobre sectores de la economía cubana.

Cuba’s Communist regime elites preside over a failed state where ordinary Cubans go hungry while the Castro family and other insiders enrich themselves through sanctions evasion and other illicit schemes – and seek to export subversive Marxist ideology to the United States and… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 3, 2026

Washington mantiene presión económica sobre Cuba

Las nuevas medidas se producen en un contexto de tensión entre Washington y La Habana. La administración de Trump ha incrementado durante 2026 las sanciones y restricciones dirigidas contra sectores estratégicos de la economía cubana.

Entre las medidas adoptadas se encuentran restricciones relacionadas con el acceso de Cuba a suministros petroleros, situación que ha coincidido con una crisis energética y nuevos problemas en el sistema eléctrico de la isla.

.@SecRubio: Las élites del régimen comunista cubano presiden un estado fallido donde los cubanos comunes pasan hambre mientras la familia Castro y otros miembros influyentes se enriquecen evadiendo sanciones y mediante otros esquemas ilícitos, y buscan exportar ideología marxista… — USA en Español (@USAenEspanol) September 3, 2026

Raúl Castro, de 95 años, continúa siendo una figura histórica de la Revolución cubana de 1959. Fue presidente de Cuba entre 2008 y 2018, después de haber sucedido a su hermano Fidel Castro, aunque posteriormente mantuvo influencia dentro del sistema político cubano.

Raúl Castro apareció públicamente en La Habana el pasado 13 de agosto, durante un acto realizado con motivo del centenario del nacimiento de su hermano Fidel.

OFAC establece una excepción para misiones diplomáticas

Junto con las nuevas designaciones, la OFAC emitió la Licencia General 4A, que autoriza determinadas operaciones de las misiones diplomáticas y consulares de terceros países en Cuba.

La disposición permite, entre otras operaciones, que esas representaciones reciban fondos desde el extranjero para cubrir sus actividades ordinarias, sin quedar sujetas a determinadas restricciones derivadas de las nuevas medidas.

De esta manera, Estados Unidos mantiene las sanciones contra integrantes de la familia Castro y empresas estatales cubanas, al mismo tiempo que establece una excepción para las operaciones de las representaciones diplomáticas de terceros países en la isla.

Las nuevas designaciones se suman a las medidas que Washington ha aplicado durante 2026 para incrementar la presión sobre el Gobierno cubano y limitar sus canales financieros y económicos.

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