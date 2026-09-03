Entran en vigor los aranceles de Trump por hasta el 100% a los drones

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Foto: AFP

Los aranceles de hasta el 100% impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una amplia gama de drones importados, así como sobre sus componentes, entraron en vigor este jueves a las 00:01 hora de Washington.

Trump firmó en agosto una orden que fijaba estas tarifas, después de que la Casa Blanca señalara “la amenaza para la seguridad nacional que suponen las importaciones de drones y sus componentes”. La orden también tiene como objetivo reforzar las cadenas de suministro nacionales.

Los drones con un peso de despegue superior a 25 kilogramos, así como aquellos con capacidades de imagen térmica y estaciones de acoplamiento, afrontan un arancel del 100%. Los más pequeños están sujetos a un impuesto del 25%.

Algunos componentes de estas aeronaves no tripuladas que “no son particularmente sensibles” también estarán sujetos a aranceles, pero estos solo entrarán en vigor el 9 de febrero del próximo año.

China expresó su oposición a los gravámenes previstos poco después de que Trump los anunciara. Pekín instó a Washington a retirarlos. Un vocero del Ministerio de Comercio chino afirmó que las tasas “interrumpirán la cadena de suministro mundial de drones y socavarán aún más un entorno de mercado justo y competitivo”.

La empresa china DJI, fundada en 2006, ha acaparado más de dos tercios del mercado mundial de drones en los últimos años, según varios estudios.

Desde 2022, sin embargo, DJI figura en una lista estadounidense de empresas chinas vinculadas a las fuerzas armadas del país y está sujeta a restricciones en el acceso a tecnología estadounidense. DJI ha combatido su inclusión en ese listado.

En una nota oficial de diciembre de 2025, el gobierno estadounidense establecía la necesidad de fabricar drones y sus componentes en Estados Unidos.

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